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一圖勝萬言  春江鴨不會錯過的數據

研究報告 07:00 2023/01/12

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恒指連續三個月反彈，從14600點强勢反彈至21600點左右，升幅7000多點，氣勢如虹。投資者不妨看看數星期之前的幾項數據，復盤一下，自己能否透過數據成為股市春江鴨。
        
一、全國發燒指數高峰已過、元旦周消費指標得到恢復︰全國主要城市「發燒」指數均呈現負增長。元旦周代表餐飲強度環比大幅增長，北京市環比增長78.4%，上海環比增長245%。
        
二、快遞及綫上消費︰運力壓力明顯改善，生鮮電商活躍度高。截至2023.1.1，代表快遞企業周度定單強度環比改善，環比提升32%，約為去年同期的115%。北京、上海、廣東、浙江的代表快遞企業定單指數為去年同期的142.41%、149.12%、84.01%、134.56%。多數電商平台及生鮮電商平台周均用戶活躍回落，但同比增速保持，主要受季節因素影響。其中12月叮咚買菜MAU同比29%，DAU同比13%；盒馬MAU同比54%，DAU同比80%。代表互聯網醫療平台周度銷售額在12月第二周同比67%，第三周同比56%，持續處於高位。

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快手周均DAU增22%
                
三、綫上生活娛樂︰各平台之間表現出現分化。1）外賣︰從騎手及商家角度美團受影響程度小於餓了麼。美團 （03690） 外賣騎手及商家供給均有好轉。2）生活︰藥品供需仍不平衡，微信抗疫公益互助小程序DAU達到454萬。3）在綫辦公︰疫情之下遠程會議已成為居家辦公第一選擇，騰訊會議用戶增速明顯提升。12月27~1月2日，騰訊 （00700） 會議周均DAU同比增39%。4）娛樂︰快手 （01024） 用戶增長或更受益於疫情居家時間增多，快手同比增速表現優於抖音。12月27~1月2日，快手周均DAU同比增22%，抖音周均DAU同比增11%，相較於本輪疫情前期，快手與抖音用戶表現呈現出一定分化，快手用戶同比增速維持高位且持續提升，而抖音在12月後2周增速開始有所回落。
        
四、出行︰多城本異地出行回暖，出入境航班低位回升。截至2023.1.4，本地出行，18個樣本城市中17城地鐵客流恢復度表現為回升趨勢，成都、武漢、保定城市交通擁堵指數已略超2019年同期水平；異地出行︰國內整體客運航班量為2019年同期71%，國際客運航班量為2019年同期8.6%、處於低位回升狀態。
        
五、餐飲︰跨年餐飲表現較強，全國迎上修拐點。截至2023.1.1，代表餐飲連鎖全國歇業率回落至1.5%，全國七日移動平均營業額較去年同期恢復度約47%，環比上周的29%回升18pct，元旦前兩日流水恢復去年同期79%，高於國慶節（72%）。北方過峰城市恢復度進一步上修，恢復至上一年同期70%及以上水平，南方一綫城市上海、廣深迎來拐點。

六、2022年11月中旬以來，北向資金持續淨流入，累計淨流入超過1200億元，多個交易日淨買入金額超過100億元。本周北向資金淨流入200億元，其中滬股通淨流入83億元，深股通淨流入117億元。

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A股年報預喜率近70%，新能源產業亮眼
        
七、截至2023年1月6日，全市場共108家企業披露了2022年報業績預告，其中75家企業預喜，業績預喜率達69.44%。業績預喜企業中，機械設備、電子、電力設備、醫藥生物和基礎化工行業企業較多。產業鏈角度來看，受益於新能源產業鏈高景氣度持續，相關領域上市公司主營業務盈利能力持續增強2022年度業績表現亮眼，預喜企業接近20家，佔整體比重超過20%。

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欄名 : 大行有路捉

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