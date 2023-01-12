新奧恢復增長 估值有望提升 財金專欄 2023/01/12 分享： 分享： 港股五日四陰燭，昨日更放量出現「陀螺」，反映恒指不足兩個半月升6,700點後，調整可能在短期出現。讀者可留意公用股，除了電訊股外，燃氣股也有炒作空間，除了內地繼續綠水青山外，燃氣股下半年業績有望翻身， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指四個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 2023/01/11 恒指四個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 中字股實力談 - 中移動高息 估值太偏低 2023/01/11 中移動高息 估值太偏低 中字股實力談 - 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 2023/01/10 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 中字股實力談 - 信証恢復增長 估值有望提升 2023/01/10 信証恢復增長 估值有望提升 中字股實力談 - 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 2023/01/09 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 天然氣 燃氣股 疫情 中國 經濟 港股