新奧恢復增長 估值有望提升

港股五日四陰燭，昨日更放量出現「陀螺」，反映恒指不足兩個半月升6,700點後，調整可能在短期出現。讀者可留意公用股，除了電訊股外，燃氣股也有炒作空間，除了內地繼續綠水青山外，燃氣股下半年業績有望翻身，

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