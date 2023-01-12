安本：環球衰退 回報轉差 財金專欄 2023/01/12 分享： 分享： 展望2023年，環球經濟仍然不明朗，風險資產在預期的超額回報上較差。在近期反彈後，軟着陸（Soft Landing）預期已逐漸反映到股價及信貸息差之中。安本認為，較持續的反彈需要等到衰退確定後才會出現 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Jeremy Lawson 安本研究所首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版） 2023/01/11 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版） 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 2023/01/11 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 2023/01/11 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 2023/01/10 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳 2023/01/10 瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳 中國 經濟 美國 英國 銀行 通脹 加息 冠狀病毒 GDP 戰爭