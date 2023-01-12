安本：環球衰退 回報轉差

展望2023年，環球經濟仍然不明朗，風險資產在預期的超額回報上較差。在近期反彈後，軟着陸（Soft Landing）預期已逐漸反映到股價及信貸息差之中。安本認為，較持續的反彈需要等到衰退確定後才會出現

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