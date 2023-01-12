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新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？

地產 12:00 2023/01/12

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過去1年受疫情、加息等利淡因素衝擊下，樓市氣氛轉淡，發展商亦減慢推盤步伐，令全年樓價及交投量急插。觀乎最新數字，今年全年一手潛在供應攀升至逾4萬伙，在市場依然充斥利淡因素下，預計會為樓價再添壓力。

根據主要代理行數據，由於部分原定去年推出的新盤已延後至今年推出，加上今年亦陸續有更多新項目漸趨成熟，預測今年全港將有約119個全新一手私宅項目可成潛在供應，合共提供約40,291伙，數量較預測2022年的34,046伙增加18.3%，並創下自2005年以來、17年最多。

再翻查去年數字，全年實際推出新盤數字為13,499伙，佔全年全年一手私宅潛在供應34,046伙僅約4成左右，而因預測2023年的一手私宅潛在供應增至逾4萬伙，在基數增加的情況下，相信發展商要加快推盤步伐，才可減少潛在一手私宅供應數量，惟他們的推盤步伐亦相當視乎實際市況，及發展商的經營狀況。

而值得留意的是，雖然中港兩地於1月8日已經展開首階段通關，或會逐步釋放來自內地的購買力，但始終樓市回氣需時，未可立即反彈，而且整體本地經濟依然疲弱，加息周期尚未完結，市民對後市依然觀望。即使發展商加快推盤，市場亦未必有足夠承接力，或需要減價求售才可促銷單位，因此估計，一手私宅潛在供應增加會進一步令本年樓價受壓。


記者：潘淑盈
 

新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？

欄名 : 樓市分析

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