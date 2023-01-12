抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 財金專欄 2023/01/12 分享： 分享： 香港逐步大手放寬防疫，抗疫專屬的士車隊也完成任務，周六（14日）起停止服務。還記得澳門全面放寬防疫，取消隔離令之日，也同時取消類似的接駁車服務，那麼香港取消隔離令還會遠嗎？ 這個抗疫專屬的士車隊，本是為 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 2023/01/11 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 有政戲 - 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 2023/01/10 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 有政戲 - 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 2023/01/09 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 有政戲 - 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 2023/01/06 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 有政戲 - 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 2023/01/05 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 疫情 傳染病 李家超 新冠肺炎疫情 新冠肺炎