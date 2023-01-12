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抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？

財金專欄 2023/01/12

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香港逐步大手放寬防疫，抗疫專屬的士車隊也完成任務，周六（14日）起停止服務。還記得澳門全面放寬防疫，取消隔離令之日，也同時取消類似的接駁車服務，那麼香港取消隔離令還會遠嗎？

這個抗疫專屬的士車隊，本是為

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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