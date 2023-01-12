法國推改革退休金 躁動之年恐難成事

在香港，長者退而不休很普遍，小巴司機年齡中位數在70歲以上；漫步日本街頭，也常常發現長者店員，翻查數字，日本長者勞動人口參與率達到23.5%，難怪如此。惟在歐洲，情況截然不同，意大利長者勞動參與率僅

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