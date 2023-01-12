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法國推改革退休金 躁動之年恐難成事

財金專欄 2023/01/12

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在香港，長者退而不休很普遍，小巴司機年齡中位數在70歲以上；漫步日本街頭，也常常發現長者店員，翻查數字，日本長者勞動人口參與率達到23.5%，難怪如此。惟在歐洲，情況截然不同，意大利長者勞動參與率僅

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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歐洲 法國 退休 罷工 馬克龍 退休金

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