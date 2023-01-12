法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 財金專欄 2023/01/12 分享： 分享： 在香港，長者退而不休很普遍，小巴司機年齡中位數在70歲以上；漫步日本街頭，也常常發現長者店員，翻查數字，日本長者勞動人口參與率達到23.5%，難怪如此。惟在歐洲，情況截然不同，意大利長者勞動參與率僅 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 國金札記 - 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/11 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 國金札記 - 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 2023/01/10 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 2023/01/09 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 歐洲 法國 退休 罷工 馬克龍 退休金