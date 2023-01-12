洪灝：2022啟示錄

「中國最精準策略師」洪灝發表報告，總結了他在2022年做出的關鍵市場預測。

在2022年2月14日，洪灝就當時中國市場已經「明顯見頂」、人民幣貶值在即、資本外流迫在眉睫疾呼預警。

當時，他進一步預警，人民幣貶值將意味著全球市場風險扶搖直上。驀然回首，那正是2022年環球市場高處不勝寒的頂點。

2022年3月16日盤前，基於當時史詩級的空頭頭寸，洪灝預測了「勢如破竹的技術性反彈將不日而至」，但同時警告說「反彈之後，市場很有可能二次探底」。

洪灝又在10月31日發表了題為《Mai! Mai! Mai!》的研報，市場其後正式轉勢。

對於一個於2022年大部分時間都持逆共識的謹慎態度之人而言，在市場最低點空翻多似乎與我腦海中的諸多執念相矛盾。

畢竟，當時的經濟資料令人大失所望，並且尚在不斷惡化，陰謀論也層出不窮。只有估值與日俱減，每況愈下。股市打骨折大拍賣，人們卻紛紛敬而遠之，避猶不及。

佛教思想與投資的關係

在投資方面，亦可從佛陀的教導中習得一二。2022年著實是非比尋常的一年，其所見證的、令人目不暇接的大悲大喜之事確乎無常。

在極端情況下，多和空實則別無二致，因為多者滿倉只能空。無法認識到這種市場的無常是苦痛的根源。讓市場不能暢所欲言、各抒己見是市場波動的來源。

市場存在的意義在於提供流動性，而非如共識認為的那般提供象牙塔里的市場有效性。而沒有流動性，市場效率則無根無源；沒有百家爭鳴，爭芳鬥豔，市場本身也無從談起。

許多人未能認識到這一點，而逃頂抄底的執念令眾人執迷不悟，難逃一劫。

而中國文化對市場波動的成見與佛教哲學的無常觀本質是截然對立的。由於風險被小覷從而被低估，懷揣著這種錯誤假設的市場價格很容易被高估，從而出現遽然急劇的迴旋轉折。

一個人必須在心中抱持兩種對立觀點的同時，依然能夠與貪婪和恐懼的滾滾洪流較量過招。唯有從對永恆的執著中涅槃寂滅，方能真正脫離凡俗，超然象外，成為交易的主人。

編輯：陳紫瑩

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