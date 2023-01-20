「牛二」闖關二萬二！港股靠什麼再升？

港股11月起見底回升，經歷了「牛一」及「牛市『徘徊期』」後，在恒指升穿21000點,闖關二萬二當下，廣發証券判斷港股已經進入牛市第二階段，當前港股整體估值仍處於中性偏低水平，而「擴內需」將引領「牛二」升勢。

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廣發証券從歷史表現及該行基於美債收益率及中國PMI的定價模型分析，均得出港股估值偏低的結論，即便是基於22年3季報弱勢經濟環境下的基本面，仍是合理，如果看遠期的估值則偏低。向後展望，即便是不考慮港股資產微觀層面基本面的價值重估機遇，從宏觀週期背景下，「內需走強，外需走弱」背景下，23年國內經濟逐步復甦，美債利率進入回落通道，港股整體指數估值仍將抬升。

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分行業看，前期景氣弱勢資產主要在互聯網、消費、地產板塊。從從遠期市盈率（PE）、遠期市銷率（PS）、市帳率（PB）綜合來看，當前港股各行業估值仍然偏低。

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展望後市，廣發証券認為受惠於《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，以及中央對內房政策的鬆綁，定調了今年增長的主綫，「擴內需」將引領「牛二」升勢，主要體現於三個方向......

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