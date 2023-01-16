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哪些生肖財運旺？事業旺？易學大師馬志堅兔年12生肖運勢總覽

財金猛人追蹤 08:28 2023/01/16

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迎接2023年癸卯兔年，《MoneyTimes》今期邀請到易學大師馬志堅，以易學卦象預測兔年12生肖運程，哪些生肖犯太歲？哪個生肖財氣運勢較強？想知自己生肖運程，一齊睇下馬師傅解說。

    點擊圖片放大

癸卯兔年屬兔、雞、龍的人為犯太歲年，以下要點這些朋友們需注意：

    點擊圖片放大
    +2

 

  • 屬兔生肖

馬師傅表示，由於屬兔的人坐本命年，不利投機與投資，建議投資要量入為出；宜佩戴「玉狗」化解

  • 屬雞生肖

馬師傅指，在眾多生肖中，兔年屬雞的生肖較差，犯沖太歲，建議屬雞的朋友在農曆正月（新曆1月22日至2月19日）不宜赴遠地旅行，提防空險；宜佩戴「玉狗」化解

  • 屬龍生肖

馬師傅續指，屬龍生肖犯刑太歲，因為龍代表神，而神的八字組合中屬「土」，由於癸卯兔年，卯屬「木」，而「木」剋「土」，因此相冲。

他又說，屬龍的朋友凡事須忍讓。此外，有貴人扶助，以充足幹勁，方能取得理想成果，建議佩戴「玉蛇」化解

屬狗生肖最旺

此外，馬師傅提及今年屬狗的生肖最旺，兔年合太歲，鴻運當頭，喜氣洋洋大吉利。不過，時來運至，必須戒驕戒躁。

有關其他生肖解讀......更多內容，用戶請登入。

記者：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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