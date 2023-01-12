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美國CPI今晚來襲，拐點來了？

財金 17:18 2023/01/12

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在聯儲局多次加息下，美國通脹終於由40年高位回落，但仍然距離2%的目標甚遠。去年12月的CPI數據即將公布，究竟會如何影響市場走向呢？

市場目前預計，去年12月美國CPI按年增長會從11月時的7.1%進一步放緩至6.5%，不包括能源和食品的核心CPI則按年增長5.7%。值得注意的是，CPI按月增速可能降至零以下，如果成為現實，將是2020年5月以來的首次。

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從隔晚美股的表現看，市場目前押注通脹會放緩，進而影響聯儲局的加息決策。

盡管聯儲局官員近日不乏鷹派言論，表明遏制通脹的決心，但市場似乎並不領情，仍然沉醉在今年會停止加息甚至減息的樂觀預期中......

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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