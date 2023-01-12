美國CPI今晚來襲，拐點來了？

在聯儲局多次加息下，美國通脹終於由40年高位回落，但仍然距離2%的目標甚遠。去年12月的CPI數據即將公布，究竟會如何影響市場走向呢？

市場目前預計，去年12月美國CPI按年增長會從11月時的7.1%進一步放緩至6.5%，不包括能源和食品的核心CPI則按年增長5.7%。值得注意的是，CPI按月增速可能降至零以下，如果成為現實，將是2020年5月以來的首次。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從隔晚美股的表現看，市場目前押注通脹會放緩，進而影響聯儲局的加息決策。

盡管聯儲局官員近日不乏鷹派言論，表明遏制通脹的決心，但市場似乎並不領情，仍然沉醉在今年會停止加息甚至減息的樂觀預期中......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入