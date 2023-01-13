末日博士：世界面臨10大威脅 有一項投資年回報率達10%

紐約大學教授、有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）接受外媒訪問時指出，世界正面臨包括戰爭、債務危機和人口定時炸彈在內的10大「超級威脅」，將促使投資者湧向黃金，料金價到2028年將升破3000美元，年回報率達10%。

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魯比尼因為他對經濟的悲觀預測，以及在2008年金融危機爆發前成功預測危機，從而獲得「末日博士」的稱號。他說，2023年可能開始出現「滯脹性蕭條」，這將導致股票和債券雙雙下跌。

魯比尼說：「未來幾年，我預計黃金的回報率將從高個位數到低兩位數。我預計……未來五年的年回報率將在10%左右。」

他指出，通貨膨脹、滯脹和「去美元化」趨勢將是金價上漲的主要驅動力，解釋：「如果美國的競爭對手因為我們將美元武器化而不得不擺脫美元資產，那麼美國和西方唯一無法掌握的國際儲備資產就不是美元、歐元、日元或英鎊。它只能是黃金。」

他預計未來五年金價將以每年10%的速度上漲，最終金價將超過每盎司3,000美元，五年的總回報率為60%。

魯比尼說：「如果我的預測是正確的，即我們將出現硬著陸，通脹將持續下去，央行將陷入兩難境地，（那麼）股票和債券都將表現不佳。黃金應該表現更好，因為……它可以對衝通脹。它還可以對衝金融不穩定，以及社會、政治和地緣政治穩定。」

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魯比尼在著作《超級威脅：危及我們未來的十大危險趨勢，以及如何生存》中，將債務危機、去全球化、人口定時炸彈、氣候災難、人工智能和其他因素列為危及全人類的「超級威脅」，並可能導致「反烏托邦」。

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來源：綜合外媒報導

編輯：陳文政

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