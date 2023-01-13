  • 20°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

末日博士：世界面臨10大威脅 買呢樣野年回報率達10%

研究報告 08:30 2023/01/13

分享：

分享：

紐約大學教授、有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）接受外媒訪問時指出，世界正面臨包括戰爭、債務危機和人口定時炸彈在內的10大「超級威脅」，將促使投資者湧向黃金，料金價到2028年將升破3000美元，年回報率達10%。

    點擊圖片放大
    +2

魯比尼因為他對經濟的悲觀預測，以及在2008年金融危機爆發前成功預測危機，從而獲得「末日博士」的稱號。他說，2023年可能開始出現「滯脹性蕭條」，這將導致股票和債券雙雙下跌。

魯比尼說：「未來幾年，我預計黃金的回報率將從高個位數到低兩位數。我預計……未來五年的年回報率將在10%左右。」

他指出，通貨膨脹、滯脹和「去美元化」趨勢將是金價上漲的主要驅動力，解釋：「如果美國的競爭對手因為我們將美元武器化而不得不擺脫美元資產，那麼美國和西方唯一無法掌握的國際儲備資產就不是美元、歐元、日元或英鎊。它只能是黃金。」

他預計未來五年金價將以每年10%的速度上漲，最終金價將超過每盎司3,000美元，五年的總回報率為60%。

魯比尼說：「如果我的預測是正確的，即我們將出現硬著陸，通脹將持續下去，央行將陷入兩難境地，（那麼）股票和債券都將表現不佳。黃金應該表現更好，因為……它可以對衝通脹。它還可以對衝金融不穩定，以及社會、政治和地緣政治穩定。」

專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊【下一頁

魯比尼在著作《超級威脅：危及我們未來的十大危險趨勢，以及如何生存》中，將債務危機、去全球化、人口定時炸彈、氣候災難、人工智能和其他因素列為危及全人類的「超級威脅」，並可能導致「反烏托邦」。

......更多內容，用戶請登入。

來源：綜合外媒報導

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

「牛二」來了！港股再升靠什麼?
2023/01/12
「牛二」來了！港股再升靠什麼?
美國CPI今晚來襲，拐點來了？
2023/01/12
美國CPI今晚來襲，拐點來了？
專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊
2023/01/09
專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊

你可能感興趣

「牛二」來了！港股再升靠什麼?
18:09 2023/01/12
「牛二」來了！港股再升靠什麼?
美國CPI今晚來襲，拐點來了？
19:18 2023/01/12
美國CPI今晚來襲，拐點來了？
專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊
00:01 2023/01/09
專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊

最新專欄文章

「牛二」來了！港股再升靠什麼?
2023/01/12
「牛二」來了！港股再升靠什麼?
兔年股市出擊 券商指港股上行周期遠未結束（第三版）
2023/01/12
兔年股市出擊 券商指港股上行周期遠未結束（第三版）
三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）
2023/01/12
三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）
港股首季消費受制疫情 真正拐點在次季（附中長期個股推薦名單）
2023/01/11
港股首季消費受制疫情 真正拐點在次季（附中長期個股推薦名單）
4電影瞄準內地春節檔期 影視股檢閱（附目標價）
2023/01/11
4電影瞄準內地春節檔期 影視股檢閱（附目標價）
中國市場 大行報告 市場動向 經濟衰退 政治 債券 災難 地緣政治 人工智能 宏觀分析

下一篇文章

國資委：2023年做好重點領域風險防控（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）
三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）
「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資
「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資
一圖勝萬言 春江鴨不會錯過的數據
一圖勝萬言 春江鴨不會錯過的數據
國資委：2023年做好重點領域風險防控（持續更新）
國資委：2023年做好重點領域風險防控（持續更新）
兔年股市出擊 券商指港股上行周期遠未結束（第三版）
兔年股市出擊 券商指港股上行周期遠未結束（第三版）
「牛二」來了！港股再升靠什麼?
「牛二」來了！港股再升靠什麼?