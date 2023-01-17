內銀股3大要素改善 新周期開始（第二版）

本文第一版提及，由2017年起的「去槓桿」因素對內銀影響漸見減弱之外，也指出在2022年困擾內銀板塊的3大不利因素—信貸需求走弱、息差下降，以及風險預期上升，均有望改善，並解釋了第一個不利因素—信貸需求走弱—的預期改善情況。

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至於「息差下降」的改善情況，據中信証券報告指，2022年第四季度以來，貸款市場報價利率（LPR）下行節奏明顯放緩，伴隨防疫和地產政策不斷優化後，經濟逐步復甦，信証預計2023年LPR進一步下降幅度較為有限，貸款收益率下降趨勢亦有望邊際收斂（點擊圖片放大）。

最後，「風險預期上升」的改善情況，據2020年首次疫情大爆發後，GDP止跌回升，伴隨出現內銀不良生成率回落（點擊圖片放大）。經歷疫情放鬆的壓力測試後，信証預計2023年初開始，經濟重回正常軌道，加上地產鏈風險從「没底」到「有底」，總體來看，2023年銀行資產質量運行的積極因素正逐步積累，資產質量預期有望持續改善。

撥備因素成支持內銀盈利主要動力之一

信証進一步指出，在內銀過去持續夯實的撥備基礎下，撥備（編按：即減值撥備壓力降，甚至有潛在回撥）對盈利的支撑作用有望延續。信証解釋......

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【第一版刊於1月16日 06：06】

踏入2023年，原本在2022年困擾內銀板塊的3大不利因素—信貸需求走弱、息差下降，以及風險預期上升，均有望改善，加上中信証券早前報告更指，內銀中長期資產質量拐點到來，行業估值提升空間巨大。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

中國繼2020年受到新冠疫情衝，窒礙經濟活動後，又爆發內房債務危機，令中國貸款市場報價利率（LPR）在2020年下調後，2021年第四季再進一步下調（點擊圖片放大），令內銀股淨息差（NIM）收窄（點擊圖片放大）。

內銀擴表受制「去槓桿、穩槓桿」

除了疫情、內房危機及淨息差收窄之外，中信証券亦指出，內銀板塊自2017年受制「去槓桿、穩槓桿」相關政策（點擊圖片放大），銀行資產負債表擴張明顯放緩，內地上市銀行股資產年均複合增長率（CAGR）由2010至2016年間的13.9%，放慢至2017至2021年間的7.8%（點擊圖片放大）。

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內銀槓桿受制，令其倍大資產去獲取更高的股本回報率（ROE）的空間減少，加上內銀近幾年的經營環境亦轉差，淨利潤增速放緩也進一步加劇ROE下滑（點擊圖片放大）。一直至2021年，雖然內銀槓桿未回升，但在淨利潤增速回升，而資產增速卻放慢下，資產回報率略微回升，緩和ROE跌勢。

社融趨平穩 助內銀穩擴表

除了上述由2017年起的「去槓桿」因素對內銀影響漸見減弱之外，隨着中國加速復常，疫情爆發以來困擾內銀板塊的3大因素也有望消退。

1. 3類信貸需求恢復：中信証券預計，2023年社會融資增速中間數有望維持10%以上（點擊圖片放大），其中與中國經濟穩增長相關部門、房地產部門及消費部門的信貸需求將恢復。

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2. 息差第二季後有望企穩：在上述預期下，中信証券進一步預計，內銀在2023年第一季度的貸款重新定價效應，令息差可能收窄約5至7個基點（1基點=0.01厘），但在第二季度後......

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報告來源：中信証券

延伸閱讀：ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）

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相關股份：

上述中信証券內看好招商銀行 （03968） （滬：600036）、平安銀行（深：000001）、興業銀行（滬：601166）、江蘇銀行（滬：600919）及寧波銀行（深：002142）。當中唯一同時發A、H股的招行，也獲其他券商（包括中、外資）看好，平均目標價約58.91元（點擊圖片放大），較招行H股上周市價47.9元仍有約23%的上升空間。

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更多招商銀行的分析，詳見：【受惠中國復常】【估值】

編輯：蕭悅潾

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