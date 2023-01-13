  • 19°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保德信：加息尾聲 債券吸引

財金專欄 2023/01/13

分享：

分享：

在加息應已接近尾聲的判斷下，債市或展現出對長期投資者而言的莫大吸引力。

近期，美國通脹（Inflation）有所放緩，令市場對與貨幣政策（Monetary Policy）相關的經濟預期出現明顯改變。盡管

...

撰文 : Gregory Peters 保德信固定收益聯席首席投資官

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資
2023/01/12
「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資
安本：環球衰退 回報轉差
2023/01/12
安本：環球衰退 回報轉差
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版）
2023/01/11
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版）
信銀國際：衰退升温 債市樂觀
2023/01/11
信銀國際：衰退升温 債市樂觀
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
2023/01/10
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
銀行 歐元

上一篇文章

京東方精電 確認頭肩底

下一篇文章

再來末日論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 黑石看2023年投資
黑石看2023年投資
論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越
論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越
專家樓論 - 賺蝕一念間
賺蝕一念間
一浪高於一浪 華虹趁低吸納
一浪高於一浪 華虹趁低吸納
國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事
法國推改革退休金 躁動之年恐難成事
有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？
抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？