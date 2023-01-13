保德信：加息尾聲 債券吸引

在加息應已接近尾聲的判斷下，債市或展現出對長期投資者而言的莫大吸引力。

近期，美國通脹（Inflation）有所放緩，令市場對與貨幣政策（Monetary Policy）相關的經濟預期出現明顯改變。盡管

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入