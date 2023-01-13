保德信：加息尾聲 債券吸引 財金專欄 2023/01/13 分享： 分享： 在加息應已接近尾聲的判斷下，債市或展現出對長期投資者而言的莫大吸引力。 近期，美國通脹（Inflation）有所放緩，令市場對與貨幣政策（Monetary Policy）相關的經濟預期出現明顯改變。盡管 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Gregory Peters 保德信固定收益聯席首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 2023/01/12 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 安本：環球衰退 回報轉差 2023/01/12 安本：環球衰退 回報轉差 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版） 2023/01/11 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版） 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 2023/01/11 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 2023/01/10 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 銀行 歐元