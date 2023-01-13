越通將復甦 高股息吸引 財金專欄 2023/01/13 分享： 分享： 港股昨日再升，但六日五陰燭，小心短期會是震盪走勢。筆者仍然睇好人民幣資產的公用股，除了電訊股外，公路股是另一考慮，越秀交通基建（01052）2022年盈利急跌是必然的事，但2023年盈利可以恢復增長， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 2023/01/12 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 中字股實力談 - 新奧恢復增長 估值有望提升 2023/01/12 新奧恢復增長 估值有望提升 中字股實力談 - 恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 2023/01/11 恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 中字股實力談 - 中移動高息 估值太偏低 2023/01/11 中移動高息 估值太偏低 中字股實力談 - 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 2023/01/10 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 公路股 疫情 經濟 港股 人民幣