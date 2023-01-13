越通將復甦 高股息吸引

港股昨日再升，但六日五陰燭，小心短期會是震盪走勢。筆者仍然睇好人民幣資產的公用股，除了電訊股外，公路股是另一考慮，越秀交通基建（01052）2022年盈利急跌是必然的事，但2023年盈利可以恢復增長，

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