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三道力量支撐租金回升

地產 14:00 2023/01/13

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受加息因素衝擊，去年住宅樓價跌勢急，全年累跌約15%。租金走勢相對平穩，未有跟隨樓價急跌，主要因是大批准買家擱置買樓，轉為租樓觀望樓價走勢。而隨着疫情日趨緩和，大部分經濟活動開始復常，今年住宅租金上升動力增強。

  • 2022年住宅租金僅跌4.1%
  • 內地人才申請來港預料增加
  • 航空業復甦帶動租服務市場

樓價高位回落，理論上租金應該同步下跌，但去年住宅租金僅跌4.1%，個別屋苑租金波動並不明顯，以沙田第一城為例，去年7月呎租約41元，跌至去年年底約40.5元，高低位相差約1.2%。

據了解，第5波疫情去年6、7月回復穩定，大量內地生來港上學，去年暑期搶租潮帶動住宅租金急速上升，抵消樓價下跌的衝擊。雖然今年上半年有逾萬伙全新盤相繼入伙，預期短期內住宅租金仍會下跌，但相信跌勢不會持久，以去年內地生搶租樓潮推算，今年內地生數量會更多，相信5、6月租金會止跌，甚至會回升。

其次，政府大力推動搶人才大計，相信會帶來更多住屋需求。有移民顧問指出，2019年有逾6.6萬名內地人才透過各項計劃來港，但2020及2021年只有約3萬人，相信是由於受疫情影響，大批人才申請被積壓未被處理，隨着本港防疫政策進一步放寬，相信申請會增加，租樓需求會更殷切。

另一方面，隨着香港全面對外「開關」，外資機構會重新派員來港，以航空公司為例，2020年底港龍航空結業，國泰航空裁員，大量空姐離港，東涌區租金明顯回落，但隨着航空業復甦，大量空姐重新入市租樓，東涌映灣園上月呎租重上25元水平，比11月上升2%。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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