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為搶旅客 大派10億元消費券？

財金專欄 2023/01/13

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下月22日公布的財政預算案，多個政黨都要求再派消費券，但建制最大黨民建聯昨見財爺時，除建議派不少於5,000元消費券，最大膽的提議是：向100萬名訪港「過夜旅客」派1,000元消費券。但此建議一出立刻

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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