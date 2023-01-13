為搶旅客 大派10億元消費券？ 財金專欄 2023/01/13 分享： 分享： 下月22日公布的財政預算案，多個政黨都要求再派消費券，但建制最大黨民建聯昨見財爺時，除建議派不少於5,000元消費券，最大膽的提議是：向100萬名訪港「過夜旅客」派1,000元消費券。但此建議一出立刻 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 2023/01/12 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 有政戲 - 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 2023/01/11 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 有政戲 - 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 2023/01/10 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 有政戲 - 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 2023/01/09 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 有政戲 - 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 2023/01/06 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 政治 民建聯 旅遊行業 電子消費券 經濟 香港 零售 酒店 餐飲 商場