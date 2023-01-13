回顧鋰電發展史 30年間成本跌99%

世界很多地方的公共交通工具不如香港方便，買車是必須的，車作為代步工具，價錢、使用成本等便是選購時的最重要因素，這亦是電動車始終未能「砌低」傳統燃油車的原因，車價相對之下仍然昂貴，不過，這種情況相信很快

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