回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 財金專欄 2023/01/13 分享： 分享： 世界很多地方的公共交通工具不如香港方便，買車是必須的，車作為代步工具，價錢、使用成本等便是選購時的最重要因素，這亦是電動車始終未能「砌低」傳統燃油車的原因，車價相對之下仍然昂貴，不過，這種情況相信很快 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/12 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 國金札記 - 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/11 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 國金札記 - 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 2023/01/10 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 2023/01/09 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 電動車 Tesla 日產 歐洲 補貼 美元