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股市為何變得步步為營？

財金專欄 02:30 2023/01/13

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本星期各方期待的十二月美國消費物價指數CPI在周四晚上發表，果如預期般通勢頭略為放緩，CPI按月下跌了0.1%，按年則上升6.5%，是符合市場預期的好消息，在扣除食品和能源的核心指數方面，則按月上升

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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