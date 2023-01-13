股市為何變得步步為營？ 財金專欄 02:30 2023/01/13 分享： 分享： 本星期各方期待的十二月美國消費物價指數CPI在周四晚上發表，果如預期般通勢頭略為放緩，CPI按月下跌了0.1%，按年則上升6.5%，是符合市場預期的好消息，在扣除食品和能源的核心指數方面，則按月上升 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大股東增持小股東放心! 2023/01/11 大股東增持小股東放心! 投資坐標 - 港股進入怎樣的牛市？ 2023/01/10 港股進入怎樣的牛市？ 投資坐標 - 中港澳通關珠江船務直接受惠! 2023/01/06 中港澳通關珠江船務直接受惠! 投資坐標 - 醫美股高估值有理嗎？ 2023/01/04 醫美股高估值有理嗎？ 投資坐標 - 泰國式「全面躺平」的後果! 2022/12/30 泰國式「全面躺平」的後果! 雅各臣科研製藥（02633） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 敘福樓集團（01978） CPI 通脹 美股 加息 港股