摩通：撇除一次性因素 中石油第四季經營表現仍強（持續更新）

美國聯儲局在香港時間2月2日清晨公布的議息結果，隨着1月12日公布的美國12月通長持續回落，加息0.25厘的機會率已升逾9成（點擊圖片放大）。惟通脹仍屬高水平，市場料3月議息續加息0.25厘機會仍高（點擊圖片放大），而5月維持息率不變機率雖逾5成，但續加息0.25厘的機率仍有約33.4%（點擊圖片放大）。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

延伸閱讀：景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

換言之，美國在2023年上半年的加息步伐雖有所放慢（點擊圖片放大），但加息行動作會維持一段時間，以及利率仍持續處較高水平，加上在全球投資市場充當「平錢」的日圓，自日央行上周議息後（點擊圖片放大），滙價及息率也有向上趨勢浮現，讀者宜選股息具增長動力的優質高息股。

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更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【中國經濟】【A股前景及潛力】

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1月20日：

【12：30】中國石油 （00857） 昨日傍晚發盈喜（盈喜內容詳見本欄1月19日【21：00】報道），而摩根大通最新發表的研究報告指，中石油的盈喜，預計將引起市場積極反應，並將中石油目標價由4元上調至4.5元。

摩通推算，中石油2022年第四季淨利潤預期介乎247億至347億元（人民幣‧下同），較市場預期高21%至70%，並假設中石油維持45%派息率，意味其每股末期息將介乎0.15至0.18元。摩通更認為，中石油現金流狀況強勁，假設派息率輕微上調至50%，其每股末期息將增至0.19至0.22元。

摩通續指，雖然期內中石油將錄得一次性虧損127億元，但主要是來自於減值影響，撇除一次性因素，其第四季經營表現仍然強勁，勘探與生產及天然氣和管道業務較受季節性需求增加所帶動，同時......

1月19日：

【21：00】資源股為股價較波動、對經濟周期較敏感的收息股。2隻藍籌石油股中石油 （00857） 及中海油 （00883） ，均於傍晚發盈喜。

中石油公布，截至2022年底止的年度，預計全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤1,450億至1,550億元（人民幣‧下同），將按年增加528億至628億元，或增57%至68%。其預期業績增長主要原因是......

【16：00】本地地產及收息股為港人傳統收息股之一，而其每股派息增長動力與香港工商及住宅物業市場前景有關。國際房地產服務和投資管理機構仲量聯行（美：JLL）最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，受到有新落成樓面落成影響，12月底整體甲級寫字樓市場空置率上升至12.1%，加上年底租賃活動有限，上月更錄得近11.7萬平方呎的負淨吸納量。

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不過，仲量聯行相信......

【14：00】本地地產及收息股為港人傳統收息股之一，而本港住宅樓價雖在2022年累跌15%，期內成交量亦下滑37%，但是高盛最新發表的研究報告指，內地開放邊境，以及美國聯儲局加息即將結束的預期，正在提升行業復甦的希望，並將將長實集團 （01113） 的投資評級由「中性」上調至「買入」。

高盛補充，由於負擔能力減弱，本港對樓市的需求相對供應較弱，縱使邊境開放可能會為本港帶來額外的需求，但由於高昂的印花稅仍然存在，且按揭利率在未來3到6個月內仍將上揚，因此料利好因素將緩慢累積。

高盛更認為，地產行業周期長，1年的調整不足以讓實體市場見底......

延伸閱讀：日按兵不動 美歐後向如何（第二版）

1月18日：

【21：30】科技相關股之中，股息率大部分時間在5厘以上的有ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） 。惟聯想被摩根士丹利發表最新報告，將其目標價由6.7元調低至6.5元，而其投資評級維持「與大市同步」。

大摩指，據調查機構IDC數據顯示，聯想2022年第四季個人電腦（包括工作站）付運量按年跌28.5%至約1,550萬部，較該行預測低約9%......

【13：30】資源股為股價較波動、對經濟周期較敏感的收息股。瑞銀最新發表的研究報告指，內地重新開放、對房地產市場的刺激措施，加上包括美滙見頂、預期美聯儲結束加息等宏觀情緒改善，已大致中和該行對大宗商品的悲觀看法。

瑞銀認為，內地強調完成暫停的房地產項目，或可提振建築材料及有色金屬於後房地產周期的需求，但由於內地房地產市場面對結構性挑戰，因此並不看好大宗商品的整體需求，加上目前的存貨周期及出口，亦難以支持大宗商品有上行周期。

瑞銀調升部分大宗商品股評級，當中包括：

但瑞銀卻調低另一些宗商品股評級，包括......

【12：00】原在投資市場充當「日圓」，早前，因市場預期日央行將在通脹壓力上升後，逐步取消大規模刺激計劃，而滙價轉強及債息上升。不過，日本央行在議息會議後，卻令市場意外地決定維持超低利率，包括10年期公債收益率的0.5厘上限。

1月17日：

【17：30】財務狀況極穩健、處淨現金狀態的信和置業 （00083） ，剛獲美銀發表最新報告，將投資評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由10元上調至12.5元。

美銀指，由於供應高企及美國衰退拖累，料2023年本港樓價或調整約4%至8%，至第四季或有潛在復甦，而信置可售資源增向中檔市場，加上無在供應過剩的地區啟德存在住宅項目上風險，料其2023年新推項目的表現可能會好過行業平均水平。

美銀續表示，信置是少數提供短期每股派息增長的發展商之一，並且......

【10：30】跨境客運為港鐵 （00066） 在疫情爆發前的港客運業務的盈利主要來源，而廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段在過去的周日（15日）恢復服務，並在當日共有約8,500人次乘搭，有望加快港鐵的港客運業務復甦。運輸及物流局局長林世雄表示，經香港和內地相關單位協調後，由今日起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加至1.4萬張。

1月16日：

【20：30】本港與內地的通關進度早過市場預期，而滙豐最新發表的研究報告就相信，本港放寬防疫措施，將改善經濟及商業前景，對本港市場而言，可能雖是個好兆頭，並有望提高本地股份的盈利增長能見度，以及業務復常，但鑑於旅行限制已於2022年下半年起逐步放寬，料為市場帶來的驚喜不大。

此外，滙豐更認為，盡管企業盈利復甦之路可見，但可能需時，而在短期內，高息環境及貿易疲弱或影響部分公司的盈利能力，而旅遊業不會迅速恢復至疫情前水平。個別板塊方面，滙豐指：

零售及酒店相關板塊因旅遊消費回歸，應仍處於上升周期；

航空公司方面，客運及貨運能力均可實現復甦；

銀行業方面，商業活動的增加可能預示著貸款需求較；

電訊公司方面，或可從漫遊中獲得更高的盈利能力。

總結上述因素，滙豐相信有13隻股份可受惠通關，當中有6隻較傳統的收息股，包括......

【18：30】香港銀行股為受惠美國加息的港人熱門收息股，惟摩根士丹利最新發表的報告，卻將恒生銀行 （00011） 目標價由131.6元下調至128.3元，而其投資評級維持「減持」。

大摩預料，雖然恒生淨息差擴張和財富管理收入增加，加上信貸開支較低應會推動今年營運有所改善，但是料其中期股本回報率（ROE）恢復至僅約11%，並降低......

【08：30】「基金教父」雷賢達授收息股財息兼收法，詳見：【下一頁】

【02：30】不少券商視為中國復常首選內銀股之一的招商銀行，分析詳見：【前景受惠中國復常】【估值】

【00：30】內銀股在2023年有望同時受惠中國經濟活動復甦，以及內房債務危機紓緩。當中預測PB（市帳率）向來同業高的招商銀行 （03968） ，縱使股價近兩個月累升不少（點擊圖片放大），券商平均目標價較招行上周五收市價47.9元仍有約23%的上升空間（點擊圖片放大），而且估值相對招行本身歷年平均值仍屬偏低水平。

延伸閱讀：內銀股3大要素改善 新周期開始

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1月15日：

【16：45】中石化 （00386） 昨日收市後公布2022年第四季經營數，摩根大通最新發表的報告指，中石化第四季經營數據略遜預期，繼續反映季內需求疲弱，但維持中石化「增持」的投資評級，以及目標價4.1元不變。

不過，摩通相信，市場已大致預期上述情況，加上由於內地自11月中開始放鬆本地旅遊限制，料中石化銷量於第四季或已見底。摩通也提到......

【13：00】中資電訊股為穩健中不乏增長機會的高息股，而當中的中國電信 （00728） ，近日獲高盛發表報告將其目標價由4元上調至4.2元，而投資評級維持「買入」。

高盛認為，中國對國家雲計算和數據交易的推動將成為中電信的關鍵催化劑。高盛續指，中電信股價在2022年累升33%，表現出色，而展望今年，雖然股價比較的基數較高，但由於企業和工業領域如數據中心、雲計算具強勁增長前景，加上穩定的自由現金流，以及派息率提升至70%以上，料其2023年股息回報達8厘。

延伸閱讀：中移動今年息率逾9厘

1月14日：

【07：00】中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜在2023年接任香港銀行公會主席，他昨日傍晚於公會會議後表示，展望2023年，隨着放寬防疫措施及通關，將帶動消費活動增加，預期香港經濟年內重回正增長。

至於對香港的銀行股及地產股兩大收息股關係密切的香港最優惠利率（Prime Rate），孫煜指，2022年美國聯儲局加息，港息跟隨上升，而目前市場預期美息未來仍會上升，港元拆息亦仍有上升空間，但會否加P要視乎銀行自身資金成本和業務策略等。

對於放寬壓測，孫煜認為......

1月12日：

【19：30】本地收租及地產發展股為港人熱門收息股之一，近年受累美國展開加息周期及嚴格防疫措施，惟近日香港與內地恢復通關，有望加快本地收租及地產發展股的租賃業務復甦。瑞銀最新發表的研究報告表示，新鴻基地產 （00016） 管理層預期通關將支持旗下商場零售租戶銷售復甦，而旗下商場佔用成本比率最新為約16%至19%，展望未來，新地料該比率將逐漸回落至中雙位數（即13%至17%），與疫情前水平相若；長遠而言，新地對西九區辦公室發展組合有信心，因毗鄰高鐵站接軌內地。

物業發展方面，瑞銀引述新地料本港2023年住宅樓價按年將......

更多關於1月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【周大福】【申洲國際】

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