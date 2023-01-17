美銀：料2023港樓價調逾4% 信置2原因售樓表現可勝同業（持續更新）

美國聯儲局在香港時間2月2日清晨公布的議息結果，隨着1月12日公布的美國12月通長持續回落，加息0.25厘的機會率已升逾9成（點擊圖片放大）。惟通脹仍屬高水平，市場料3月議息續加息0.25厘機會仍高（點擊圖片放大），而5月維持息率不變機率雖逾5成，但續加息0.25厘的機率仍有約33.4%（點擊圖片放大）。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

延伸閱讀：景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

換言之，美國在2023年上半年的加息步伐雖有所放慢（點擊圖片放大），但加息行動作會維持一段時間，以及利率仍持續處較高水平，加上在全球投資市場充當「平錢」的日圓，自日央行上周議息後（點擊圖片放大），滙價及息率也有向上趨勢浮現，讀者宜選股息具增長動力的優質高息股。

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更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【中國經濟】【A股前景及潛力】

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1月17日：

【17：30】財務狀況極穩健、處淨現金狀態的信和置業 （00083） ，剛獲美銀發表最新報告，將投資評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由10元上調至12.5元。

美銀指，由於供應高企及美國衰退拖累，料2023年本港樓價或調整約4%至8%，至第四季或有潛在復甦，而信置可售資源增向中檔市場，加上無在供應過剩的地區啟德存在住宅項目上風險，料其2023年新推項目的表現可能會好過行業平均水平。

美銀續表示，信置是少數提供短期每股派息增長的發展商之一，並且......

【10：30】跨境客運為港鐵 （00066） 在疫情爆發前的港客運業務的盈利主要來源，而廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段在過去的周日（15日）恢復服務，並在當日共有約8,500人次乘搭，有望加快港鐵的港客運業務復甦。運輸及物流局局長林世雄表示，經香港和內地相關單位協調後，由今日起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加至1.4萬張。

1月16日：

【20：30】本港與內地的通關進度早過市場預期，而滙豐最新發表的研究報告就相信，本港放寬防疫措施，將改善經濟及商業前景，對本港市場而言，可能雖是個好兆頭，並有望提高本地股份的盈利增長能見度，以及業務復常，但鑑於旅行限制已於2022年下半年起逐步放寬，料為市場帶來的驚喜不大。

此外，滙豐更認為，盡管企業盈利復甦之路可見，但可能需時，而在短期內，高息環境及貿易疲弱或影響部分公司的盈利能力，而旅遊業不會迅速恢復至疫情前水平。個別板塊方面，滙豐指：

零售及酒店相關板塊因旅遊消費回歸，應仍處於上升周期；

航空公司方面，客運及貨運能力均可實現復甦；

銀行業方面，商業活動的增加可能預示著貸款需求較；

電訊公司方面，或可從漫遊中獲得更高的盈利能力。

總結上述因素，滙豐相信有13隻股份可受惠通關，當中有6隻較傳統的收息股，包括......

【18：30】香港銀行股為受惠美國加息的港人熱門收息股，惟摩根士丹利最新發表的報告，卻將恒生銀行 （00011） 目標價由131.6元下調至128.3元，而其投資評級維持「減持」。

大摩預料，雖然恒生淨息差擴張和財富管理收入增加，加上信貸開支較低應會推動今年營運有所改善，但是料其中期股本回報率（ROE）恢復至僅約11%，並降低......

【02：30】不少券商視為中國復常首選內銀股之一的招商銀行，分析詳見：【前景受惠中國復常】【估值】

【00：30】內銀股在2023年有望同時受惠中國經濟活動復甦，以及內房債務危機紓緩。當中預測PB（市帳率）向來同業高的招商銀行 （03968） ，縱使股價近兩個月累升不少（點擊圖片放大），券商平均目標價較招行上周五收市價47.9元仍有約23%的上升空間（點擊圖片放大），而且估值相對招行本身歷年平均值仍屬偏低水平。

延伸閱讀：內銀股3大要素改善 新周期開始

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1月15日：

【13：00】中資電訊股為穩健中不乏增長機會的高息股，而當中的中國電信 （00728） ，近日獲高盛發表報告將其目標價由4元上調至4.2元，而投資評級維持「買入」。

高盛認為，中國對國家雲計算和數據交易的推動將成為中電信的關鍵催化劑。高盛續指，中電信股價在2022年累升33%，表現出色，而展望今年，雖然股價比較的基數較高，但由於企業和工業領域如數據中心、雲計算具強勁增長前景，加上穩定的自由現金流，以及派息率提升至70%以上，料其2023年股息回報達8厘。

延伸閱讀：中移動今年息率逾9厘

1月14日：

【07：00】中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜在2023年接任香港銀行公會主席，他昨日傍晚於公會會議後表示，展望2023年，隨着放寬防疫措施及通關，將帶動消費活動增加，預期香港經濟年內重回正增長。

至於對香港的銀行股及地產股兩大收息股關係密切的香港最優惠利率（Prime Rate），孫煜指，2022年美國聯儲局加息，港息跟隨上升，而目前市場預期美息未來仍會上升，港元拆息亦仍有上升空間，但會否加P要視乎銀行自身資金成本和業務策略等。

對於放寬壓測，孫煜認為......

1月12日：

【19：30】本地收租及地產發展股為港人熱門收息股之一，近年受累美國展開加息周期及嚴格防疫措施，惟近日香港與內地恢復通關，有望加快本地收租及地產發展股的租賃業務復甦。瑞銀最新發表的研究報告表示，新鴻基地產 （00016） 管理層預期通關將支持旗下商場零售租戶銷售復甦，而旗下商場佔用成本比率最新為約16%至19%，展望未來，新地料該比率將逐漸回落至中雙位數（即13%至17%），與疫情前水平相若；長遠而言，新地對西九區辦公室發展組合有信心，因毗鄰高鐵站接軌內地。

物業發展方面，瑞銀引述新地料本港2023年住宅樓價按年將......

更多關於1月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【周大福】【申洲國際】

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