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人民幣升值 2023年要過六關

研究報告 12:27 2023/01/16

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人民幣滙價於2022年現兩次大幅貶值，經歷貶值後，兌美元一度見7.3。到10月底，人民幣滙價才見明顯反彈。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

目前人民幣滙價現處約6.7。由於人民幣滙價與中港股市息息相關，市場關注2023年人民幣會否持續升勢，以及對股市的影響。國海證券預期，2023年人民幣料會緩慢升值，而對股市的影響或會相對中性。

    點擊圖片放大
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6因數影響人民幣赴向

總結人民幣滙價走勢，國海證券指出，影響人民幣匯率變化的「六因數」分別為中美經濟相對強弱、出口、中美息差、中美關係、滙率政策，以及風險偏好。

簡單而言，若中國經濟強於美國、出口走強、中美息差上升、滙率定價策，以及中美關係改善會導致人民幣升值；反之則反。另外，風險偏好下降也會導致人民幣被動貶值 。

至於對股市的影響，人民幣加速升值一般發生在中國經濟內需和外需雙改善時，期間股市大機會上漲，市場風格偏大市及消費。當人民幣加速貶值且中國內需疲弱，抑或是風險事件引發中國經濟預期走弱，股市料下跌，市場風格偏大市及金融等避險類權益。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：國海證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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