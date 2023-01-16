  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財

財金猛人追蹤 14:16 2023/01/16

分享：

分享：

2023年適逢雙春兼閏月，加上開關實現，這癸卯兔能為香港經濟、股市帶來希望嗎？

易學大壮師馬志堅接受《MoneyTimes》專訪，評兔年閏月與閏財形勢，看今年港股港樓港經濟，兔年新氣象。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

綜觀癸卯兔年股市運勢，馬師傅指出兩大重點
（1）「閏月不閏財」，料上半年受外圍因素影響市況停滯不前；

（2）癸卯兔年八字組合中缺「金」缺「土」，顯示股市變化頗大。

何謂「閏月不閏財」？

今年特別的地方，在於雙春兼閏月—閏二月，代表出現兩個二月份，以農曆計算，今年二月的日子有所增加（即新曆2月20日至4月19日均屬農曆二月）。

馬師傅表示︰

「以易學推論而言，一般閏月股市走勢較差。閏月，財不閏。」（編按：期內為企業業績期，當心去年內地疫情及宏觀因素對企業盈利的影響，可能超出市場預期；2月及3月美國聯儲局議息，注意息口變化。）

（2）癸卯兔年八字組合中缺「金」缺「土」，顯示股市變化頗大

    點擊圖片放大
    +3
    +2

......更多內容，用戶請登入。

記者：鍾采餘

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

相關文章

兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
今日
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽

你可能感興趣

兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
今日 13:00
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽

最新專欄文章

專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈
今日
專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
今日
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
專訪 瑞信邵志銘：是時候加大中資股比重
2023/01/11
專訪 瑞信邵志銘：是時候加大中資股比重
建銀國際趙文利：港股上半年上望22200（附建銀10大焦點股）
2023/01/06
建銀國際趙文利：港股上半年上望22200（附建銀10大焦點股）
專訪洪灝：不要以為內房爆升就無事
2022/12/22
專訪洪灝：不要以為內房爆升就無事
港股 疫情 貨幣政策 經濟 占卜星相命理 恒生指數 加息 美國聯儲局

下一篇文章

專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
美聯儲套路 李迅雷評箇中端倪
美聯儲套路 李迅雷評箇中端倪
華坊：內房寒冬下的潘石屹
華坊：內房寒冬下的潘石屹
專訪洪灝：炒防疫放寬 港股未升完
專訪洪灝：炒防疫放寬 港股未升完
癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財
癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財
專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈
專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈