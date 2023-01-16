癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財

2023年適逢雙春兼閏月，加上開關實現，這癸卯兔能為香港經濟、股市帶來希望嗎？

易學大壮師馬志堅接受《MoneyTimes》專訪，評兔年閏月與閏財形勢，看今年港股港樓港經濟，兔年新氣象。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

綜觀癸卯兔年股市運勢，馬師傅指出兩大重點︰

（1）「閏月不閏財」，料上半年受外圍因素影響市況停滯不前； （2）癸卯兔年八字組合中缺「金」缺「土」，顯示股市變化頗大。

何謂「閏月不閏財」？

今年特別的地方，在於雙春兼閏月—閏二月，代表出現兩個二月份，以農曆計算，今年二月的日子有所增加（即新曆2月20日至4月19日均屬農曆二月）。

馬師傅表示︰

「以易學推論而言，一般閏月股市走勢較差。閏月，財不閏。」（編按：期內為企業業績期，當心去年內地疫情及宏觀因素對企業盈利的影響，可能超出市場預期；2月及3月美國聯儲局議息，注意息口變化。）

（2）癸卯兔年八字組合中缺「金」缺「土」，顯示股市變化頗大

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記者：鍾采餘

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