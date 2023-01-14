樓價走勢 還看新盤定價

▲ 本月上半月十大屋苑價量齊升

近周樓價指數扭轉頹勢，由低位逐步回升逾1%，市場亦湧現旺市現象，包括業主反價、買家追價、多客搶一盤等，以至大手豪客重臨掃貨個案，反映樓市漸走出低迷困局，惟樓價止跌後，將重展升勢，抑或需時低位橫行整固，要視乎一手發展商定價取態，將成為未來左右樓市大局的至關因素。

二手樓價連升3周共1.2%

近期追價、搶貨頻現

今年潛在新盤供應逾4萬伙

近期樓市氣氛明顯回升，主要由消息面推動，其一是受惠中港通關效應，令市場對經濟及樓市前景憂慮得到一程度消除。其次，美國聯儲局放風將放緩加息力度，亦去除樓市一大負面因素，為下跌多時的樓市帶來喘息空間，造就更多買家樂意趁低吸納，形成近期市場出現追價、搶貨，甚至一手豪客大手掃貨情況。

縱觀樓市最壞時刻經已過去，惟往後走勢，仍存在不確定性，包括通關後，本港實質經濟復甦力度，以至內地資金來港掃貨情況，亦需時觀察。

此外，一手新盤積壓大量供應，亦影響着發展商推盤定價，例如今年潛在全新盤供應就達逾4萬伙，屬19年來最多，按年多近2成，有數據統計，連同一手貨尾，市場潛在一手供應更達到約7.9萬伙，需時約5.4年消化。

若然發展商未來推盤取態，是以求量多於求價，甚至不惜低價推盤，將加劇與二手樓競爭，減慢樓市復甦速度，令樓價整固階段進一步被拖長。

▲ 本月上半月十大屋苑價量齊升