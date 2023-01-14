科企打壓落幕 港股升勢持續

港股昨日走勢峰迴路轉，騰訊控股（00700）和阿里巴巴（09988）先跌後升，拉動恒生指數高見21770點為半年高位，並且跟上證綜合指數齊齊升破長期下降軌，升勢有望延續到農曆年前後，恒指坐22000點

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