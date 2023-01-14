  • 23°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科企打壓落幕 港股升勢持續

財金專欄 2023/01/14

分享：

分享：

港股昨日走勢峰迴路轉，騰訊控股（00700）和阿里巴巴（09988）先跌後升，拉動恒生指數高見21770點為半年高位，並且跟上證綜合指數齊齊升破長期下降軌，升勢有望延續到農曆年前後，恒指坐22000點

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版）
2023/01/13
中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版）
中字股實力談 - 越通將復甦 高股息吸引
2023/01/13
越通將復甦 高股息吸引
中字股實力談 - 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版）
2023/01/12
港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版）
中字股實力談 - 新奧恢復增長 估值有望提升
2023/01/12
新奧恢復增長 估值有望提升
中字股實力談 - 恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版）
2023/01/11
恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版）
恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 農曆新年 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

物價大穩 仍有小憂

下一篇文章

京東物流收集 中期趨勢改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

京東方精電 確認頭肩底
京東方精電 確認頭肩底
國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99%
回顧鋰電發展史 30年間成本跌99%
有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？
為搶旅客 大派10億元消費券？
選股情報 - 再來末日論
再來末日論
中字股實力談 - 越通將復甦 高股息吸引
越通將復甦 高股息吸引
投資坐標 - 股市為何變得步步為營？
股市為何變得步步為營？