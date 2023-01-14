科企打壓落幕 港股升勢持續 財金專欄 2023/01/14 分享： 分享： 港股昨日走勢峰迴路轉，騰訊控股（00700）和阿里巴巴（09988）先跌後升，拉動恒生指數高見21770點為半年高位，並且跟上證綜合指數齊齊升破長期下降軌，升勢有望延續到農曆年前後，恒指坐22000點 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 2023/01/13 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 中字股實力談 - 越通將復甦 高股息吸引 2023/01/13 越通將復甦 高股息吸引 中字股實力談 - 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 2023/01/12 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 中字股實力談 - 新奧恢復增長 估值有望提升 2023/01/12 新奧恢復增長 估值有望提升 中字股實力談 - 恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 2023/01/11 恒指六個月高現陀螺 港股未擺脫上落（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 農曆新年 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）