專訪「基金教父」雷賢達：4個原因支持港股反彈

縱橫投資界多年，善於觀察宏觀經濟及市場走向的「基金教父」雷賢達，在接受《MoneyTimes》專訪時表示，由於恒指自去年10月底低位14597點起，展開反彈浪（上周五收報21738點），升幅超過7,000點，估計恒指升至接近22000點附近會遇阻力。

他並提醒，在2月美聯儲議息及3月內地兩會前後，有機會出現震盪。

他續道，在2022年恒指跌至16000點水平時，已呼籲應停止沽空（short selling）大市，「當大市沽空比例去到不合理地高的時候，其實就是一個訊號，告訴大家大市快將見底。」

不過，雷賢達認為，自去年第四季開始，有幾項值得留意的因素有所改變，推動市場持續反彈，包括︰

1）內地放寬防疫措施，有助穩定民心； 2）政府對監管的態度有變； 3）房地產市場獲政策扶持； 4）中美雙方就會計審計問題達成共識。

雷賢達認為，內地官方對科企平台公司的態度明顯有變，即使監管仍在，但不會再加大力度，相信互聯網公司可在新的監管框架下繼續成長。不過，這些企業的銷售和廣告收入，未來仍會受制內地經濟復甦的步伐，料至下半年才能看到真正盈利復甦。

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在眾多板塊之中，雷賢達認為，醫藥股具備長綫投資價值。

雷賢達表示，自己從90年代已開始投資醫藥股，主要是看好人口老化以及治療癌症的需求市場龐大。他透露，自己初期主要投資美國大藥廠為主，因美國藥廠的研發水平高、藥廠擁有藥物定價權，推動藥廠不斷研發具突破性效用的藥物，而在近年一些內地生物醫藥公司到香港上市時，雷賢達亦有投資。

經歷過多次股災，雷賢達自有一套長綫投資心法，他在2020年時已經呼籲投資者可趁低吸納一些受疫情打擊嚴重的本地收息股。他指，揀選這些股份時，可留意業務穩健、較少負債，有良好管理層的公司，即使盈利下跌，都不會減派息。

記者：陳紫瑩

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