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華坊：內房寒冬下的潘石屹

財金猛人追蹤 08:20 2023/01/16

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繼去年9月潘石屹辭去SOHO中國董事會主席一職，引發SOHO中國 （00410） 股價短期內飆升18%。

    點擊圖片放大

上個月外媒彭博再次把潘氏夫婦聚焦，報導兩人在紐約成立家族辦公室Seven Valleys，進行全球房地產投資業務，其中最大的兩項資產分別是位於第五大道（Fifth Avenue）通用汽車大廈（General Motors Building）及曼哈頓的公園大道廣場（Park Avenue Plaza），其家族辦公室分別持有20%及39%的股份，合共價值50億美元，相當於潘氏夫婦目前在SOHO中國的持股市值。

潘石屹夫婦在內房寒風凜冽期間離任上市公司要職，並稱會專注於支持藝術和慈善事業，延續了中國內地網民由「別讓潘石屹跑了」到「潤了麼」的關注。

潘石屹處事高調，非常活躍於社交媒體，有點特斯拉執行長馬斯克的味道，是中國房地產開發商老板圈裡最高調的，沒有之一。潘氏在中國富豪圈一直是個爭議性人物，近年來，他持續拋售內地的地產項目，但同時又積極投資境外，故此「別讓潘石屹跑了！」成為網絡間的熱話。

SOHO中國成立於1995年，最初專注於開發商業地產，用於分層銷售（strata-title），並大膽與扎哈·哈迪德等名人建筑師合作，建造了不少劃時代的商業建築物，在北京上海兩地創建了不少地標式商業大廈，其後於2007年在香港進行公開招股（IPO），首次公開募股中籌集了19億美元，成為港交所歷史上籌資金額最多的商業地產開發商，成為一時佳話。

筆者曾參與SOHO中國在香港聯交所上市的項目，深感當時由潘氏夫婦領導的團隊，確實是商業地產的領航者。除了建築風格有別於一般的內房企業之外，SOHO中國上市後不久，為了優化自持的寫字樓地產，參考了當時在海外方興未艾的共享辦公室商業模式，打造了可能是中國大陸第一個具規模的共享辦公室品牌：3Q。

由於潘氏夫婦的國際視野，加上其前瞻潮流的企業文化，在千禧年代開初的十年期間，SOHO中國的地產開發，可以說跟新型房地產畫上等號，筆者甚至認為是中國地產開發商中，像極蘋果一類之企業。

......更多內容，用戶請登入。

作者：華坊諮詢評估董事總經理盧銘恩

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撰文 : 盧銘恩 華坊諮詢評估董事總經理

欄名 : 估值透視

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