基金經理：內地經濟增長加快 新星股有望反彈

中國股市在2022年受多種利淡因素影響，但我們認為，中國股票的表現有望於2023年顯著改善。隨著中國積極推進復常，房地產市場一如預期出現好轉，而通脹則維持溫和，經濟增長有望加快。我們認為，今年全球經濟或會放緩，但與此同時中國股票或有望成為投資亮點。

自去年10月「二十大」以來，當局致力於解決過去18個月持續拖累中國經濟和市場的兩個關鍵因素。首先，當局的疫情防控政策出現明確的改變。第二，當局推出「金融16條」支持房地產行業，有望為行業帶來支撐。中國領導層已制定好會見外國領袖的全盤計劃，以期處理及穩定地緣政局。

擺脫新冠疫情的影響

去年12月製造業採購經理指數（PMI）表現疲弱，反映重新開放引致確診人數增加，料將對經濟帶來短期負面影響。但我們認為，復甦的速度亦可能比市場預期的更快。我們認為，農曆新年過後，中國的經濟活動有望基本恢復正常，重新開放料將明顯提振國內消費和私人投資。

與其他主要經濟體相比，中國經濟處於獨特階段。當其他主要經濟體採取緊縮政策，以遏抑處於數十年高位的通脹時，中國的通脹仍然維持溫和，有空間採取寬鬆政策。國內通脹水平有別於其他國家，源於彼此防疫政策不同。疫情初期，中國優先保障供應，而當時消費需求和就業持續疲弱。

中國經濟處於獨特週期

中國通脹前景平穩，為流動性提供有利環境。若以信貸脈衝作為中國貨幣政策周期指標，我們可見中國人民銀行早在2020年中已開始收緊貨幣政策，當時內地經濟在初期防疫封控措施結束後強勁復甦，這是造成內地經濟在過去18個月持續放緩的原因之一。2022年初，信貸週期出現轉向，中國開始輕微放寬貨幣政策。然而，由於封控時間延長，加上樓市低迷，因此貨幣政策並未對實體經濟產生作用。預期上述問題將在2023年改善，信貸乘數效應可望增強。

鑑於機構投資者對中國股票的持股量處於超過五年來最低水平，而且經週期調整後的估值遠低於平均值，因此風險回報率相當利好。2022年，疫情和房地產價格下跌導致中國企業的利潤受壓。









然而，市場普遍預期中國企業的每股盈利增長將由2022年的2%升至2023年的10%；另一邊廂，根據MSCI綜合世界指數，環球企業的每股盈利增長料由2022年的7.5%放緩至2023年的3.7%。我們認為，中國經濟正處於獨特的周期，2023年的企業盈利有望錄得大幅增長。

全球供應鏈不可或缺的一環

雖然市場普遍憂慮出現脫鈎，但中國供應鏈實力雄厚。2022年初至今，外國對華直接投資額增長約20%。去年中國製造業資本開支佔全球總開支逾60%，製造業產量佔全球總產量30%，以百分比計兩者均達到紀錄高位。

中國在勞動密集型產業中漸失市場份額，例如服裝、傢俱及電子組裝。但另一方面，中國在技術密集型領域的市場份額迅速增加，例如汽車、電子零件和其他設備（如電動車電池、智慧電網和水力壓裂相關設備）。

雖然中國勞動人口因素由利轉淡，但其教育／工程紅利才剛開始。中國每年新增的科學、科技、工程及數學的畢業生人數比經濟合作及發展組織（OECD）成員國的相關人數總和還多。

策略性高科技行業出現個別脫鈎情況，例如先進半導體、生物科技等，而電動車業也可能面對同樣情況，繼而拖慢中國在高性能運算、人工智能等領域的發展。但另一方面，供應鏈安全的憂慮將促進發電、成熟製程半導體、模擬晶片及醫療儀器等領域的本土替代品發展進程。

市場領導地位有望擴大

對於主動型投資者來說，我們認為中國能帶來較優厚的投資機遇。我們亦認為市場領導地位將會擴大，投資者應關注超大型股以外的投資機遇，以發掘未來的潛在贏家。我們密切關注的主題包括中國最優質的增長企業，包括網上招聘、購物中心運營商和連鎖酒店等，這些公司有望成功過渡經濟衰退並展現更强的發展潛力。

此外，我們亦認為，即使宏觀環境疲軟，但具有獨特發展動力的企業前景仍然穩健，如汽車零部件公司，以及有助於推動能源轉型的工業公司、造船和油田服務等。 另一個值得關注的主題是過往的總回報率高，以在2023年前景改善的防守型企業，包括「價格及回報合理 」的增長股以及出現行業整合的價值股。

隨著疫情和房地產市場前景在2023年進一步明朗化，我們認為國內各大行業（包括非必需消費品、商業服務和廣告業）料將在今年下半年加速發展。相關行業的部分公司具備優秀的業務模式，隨著經濟持續改善，將提供更具吸引力的投資機遇。

作者：普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立

編輯：陳紫瑩

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