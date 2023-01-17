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國信證券料港股仍會繼續升 這六大板塊最值得留意

財金 16:51 2023/01/17

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隨著港股的快速反彈，南向資金流入趨緩，12月份為84億元（人民幣，下同），大幅低於11月與10月的水平，表明南向資金的短期態度開始變得謹慎。2022年第四季，是南向資金非常成功的一個季度，它們在底部加倉港股高達1,224億元，單季度凈流入為全年最高的一個季度。接下來港股是否能夠繼續上升，有什麼板塊值得留意呢？

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

    點擊圖片放大
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從資金面看，內地券商國信證券指，港股11、12月大漲之後，使得本已謹慎的南向資金一方面擔心追高買入，另一方面又要防止踏空風險。

最近美元指數的回落也進一步加速股市上升。雖然港股自去年低位已經大幅回升，但國信證券仍然看好港股在今年首季的走勢，指未來港股回調幅度有限。主要基於3大原因：

1、基本周期轉擴張；

2、互聯網ROE環比已經明顯改善，走在復甦的路上；

3、政策方面，無論是對疫情、互聯網、房地產、教育都更加有利；

看好6大板塊

因此，國信證券建議配置互聯網......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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