看好港股首季表現 國信證券關注六大板塊

隨著港股的快速反彈，南向資金流入趨緩，12月份為84億元（人民幣，下同），大幅低於11月與10月的水平，表明南向資金的短期態度開始變得謹慎。2022年第四季，是南向資金非常成功的一個季度，它們在底部加倉港股高達1,224億元，單季度凈流入為全年最高的一個季度。接下來港股是否能夠繼續上升，有什麼板塊值得留意呢？

▼ 點擊圖片放大 +2

從資金面看，內地券商國信證券指，港股11、12月大漲之後，使得本已謹慎的南向資金一方面擔心追高買入，另一方面又要防止踏空風險。

最近美元指數的回落也進一步加速股市上升。雖然港股自去年低位已經大幅回升，但國信證券仍然看好港股在今年首季的走勢，指未來港股回調幅度有限。主要基於3大原因：

1、基欽周期轉擴張；

2、互聯網ROE環比已經明顯改善，走在復甦的路上；

3、政策方面，無論是對疫情、互聯網、房地產、教育都更加有利；

看好6大板塊

因此，國信證券建議配置互聯網......

訂戶可登入繼續瀏覽。

；

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...