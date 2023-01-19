騰訊撐市上揚 遊戲板塊的春天

春天乍暖還寒，一如累升一定幅度的遊戲板塊，股價還有多少水位，行業前景又該如何審視？而股價已彈近兩成的騰訊 （00700） 應繼續去馬還是收韁？

國家新聞出版署發布2023年1月國產網絡遊戲審批信息，共88款國產遊戲獲批，較12月的84款再有上升。騰訊 （00700） 《元夢之星》、網易 （09988） 《超凡先鋒》等在列。電子遊戲相關股也受惠行業監管狀態「復常」，2023年受惠遊戲版號加快發放及內地居民消費力復甦，業績也可見底回升。選股上要緊盯遊戲質素較佳、有能力在激烈競爭中搶佔用戶時間及花費的企業。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

據伽馬數據，2022年中國遊戲市場實際銷售收入2,658.8億元（人民幣‧下同），按年減少10.3%。當中，移動遊戲市場實際銷售收入1,930.6億元，按年下降14.4%。瑞銀總結出2個拖累行業的因素：

一、新遊戲不足。雖然內地於2022年4月重啟了遊戲版號的批發，但前期數量少兼集中給予中小開發商的小品遊戲，令市場缺乏可以撬動話題及Game民課金的重磅大作；

二、每用戶平均收入（ARPU）下滑。一方面，內地居民消費力在疫情及經濟不景氣的影響下全面萎縮，課金開支也減少。另一方面，諸如《王者榮耀》等主流遊戲因應2021年開展的一系列監管，2022年的變現力度較往年保守。

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而展望2023年，瑞銀看好上述利淡因素均會出現逆轉。12月最新一次的版號發放固然是轉捩點之一，批出84個本土遊戲之餘，也批出44個進口遊戲版號，是事隔一年半以來首次。由於進口遊戲版號重啟，有利海外業務布局較強的廠商，即騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等，將公司的海外發展成果引進內地。瑞銀看好近期內地加快遊戲版號發放，會使內地遊戲市場迎來質與量的同時改善。

隨着監管環境對遊戲產業趨向友善，瑞銀估計騰訊、網易等主流廠商2023年會重新加大旗下遊戲的變現力度。配合前述的新遊戲供應增加，以及中國內地經濟回暖令內地居民消費能力回升，瑞銀看好中國的遊戲市場銷售收入在2023年起恢復良好增長。

紅海市場決勝法：精品化+出海

伽馬數據同時提到，2022年中國遊戲用戶規模6.6億人，按年下降0.3%。雖然跌幅輕微，但釋出重要訊號──移動互聯網變革帶來的用戶遷移紅利已經結束。中銀國際指出，在用戶數量難以進一步增長的情況下，遊戲行業必須更加注重內容質量的提升。

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中銀國際以現象級遊戲──米哈遊的《原神》為例......

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