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力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少

國際 22:45 2023/01/15

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誇誇其談、故弄玄虛，是不少政客騙取選票的慣技，選民被騙得多了，也就麻木了，並學懂對政客言論的真實性和可信性自動打折，對政客說謊通常不會太過意外。惟美國一名新晉眾議員，仍然靠着比小說情節更離奇的弄虛作假騙票手法，登上了輿論的風口浪尖。 

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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