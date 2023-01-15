力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少

誇誇其談、故弄玄虛，是不少政客騙取選票的慣技，選民被騙得多了，也就麻木了，並學懂對政客言論的真實性和可信性自動打折，對政客說謊通常不會太過意外。惟美國一名新晉眾議員，仍然靠着比小說情節更離奇的弄虛作假騙票手法，登上了輿論的風口浪尖。

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