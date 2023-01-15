力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 國際 22:45 2023/01/15 分享： 分享： 誇誇其談、故弄玄虛，是不少政客騙取選票的慣技，選民被騙得多了，也就麻木了，並學懂對政客言論的真實性和可信性自動打折，對政客說謊通常不會太過意外。惟美國一名新晉眾議員，仍然靠着比小說情節更離奇的弄虛作假騙票手法，登上了輿論的風口浪尖。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 2023/01/13 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 2023/01/09 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 你可能感興趣 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 21:02 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 22:03 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 16:05 2023/01/13 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 最新專欄文章 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/12 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 國金札記 - 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/11 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 國金札記 - 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 2023/01/10 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 政治 選舉 美國共和黨 醜聞 歐洲