鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班

兩年前，夏寶龍與駱惠寧分別空降，出任港澳辦和中聯辦主任，如今，香港進入「由治及興」的新階段，隨着鄭雁雄接替駱惠寧，標誌着中央港澳系統的大換班開始展開，各方關注，誰人會接替夏寶龍？

接替駱惠寧 任中聯辦主

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