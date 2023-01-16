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鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班

財金專欄 2023/01/16

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兩年前，夏寶龍與駱惠寧分別空降，出任港澳辦和中聯辦主任，如今，香港進入「由治及興」的新階段，隨着鄭雁雄接替駱惠寧，標誌着中央港澳系統的大換班開始展開，各方關注，誰人會接替夏寶龍？

接替駱惠寧 任中聯辦主

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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