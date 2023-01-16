鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 財金專欄 2023/01/16 分享： 分享： 兩年前，夏寶龍與駱惠寧分別空降，出任港澳辦和中聯辦主任，如今，香港進入「由治及興」的新階段，隨着鄭雁雄接替駱惠寧，標誌着中央港澳系統的大換班開始展開，各方關注，誰人會接替夏寶龍？ 接替駱惠寧 任中聯辦主 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？ 2023/01/13 為搶旅客 大派10億元消費券？ 有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 2023/01/12 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 有政戲 - 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 2023/01/11 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 有政戲 - 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 2023/01/10 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 有政戲 - 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 2023/01/09 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 經濟 香港 林鄭月娥 北京 運動 李家超 退休 基本法 保安局 梁振英