力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 財金專欄 2023/01/16 分享： 分享： 誇誇其談、故弄玄虛，是不少政客騙取選票的慣技，選民被騙得多也就麻木了，並學懂對政客言論的真實性和可信性自動打折，對政客說謊通常不會太過意外。惟美國一名新晉眾議員，仍然靠着比小說情節更離奇的弄虛作假騙票 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 2023/01/15 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/12 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 國金札記 - 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/11 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 美國 政治 美國共和黨 證監會