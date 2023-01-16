大摩薦12隻過年發財股



摩根士丹利發表報告，指出該行旗下港股最新焦點股名單。並以該行最新的報告、預測數據，解釋看好的原因。



阿里巴巴的基本目標價相當於2025財年市盈率13倍，除現金後市盈率12倍，估值不算進取。

摩根士丹利大幅上調阿里巴巴（BABA.US，09988）目標價50%至150美元（相當港股146港元），並於3年來首次將阿里巴巴視為中資科網股的首選，取代美團 （03690） 地位。

2023至2026年經調整EBITA年均複合增長率為18%。

大摩指出，阿里巴巴的基本目標價相當於2025財年市盈率13倍，除現金後市盈率12倍，估值不算進取。

按照彭博綜合預測，2023-2025年度（3月年結）每股盈利（人民幣．下同）分別6.07元，增長3%；6.67元，增長7.6%；7.66元，增長16%。大摩預測2025年EPS 9.6元，明顯高於市場。

大摩補充說，樂觀情景，阿里巴巴可見200美元。

大摩主要從3大方面看好阿里巴巴，包括：1）電商業務商業客戶管理（CMR）和阿里雲可從中國復常中快速反彈、2）集團是內地監管放寬的首要受惠者、3）估值吸引。

▼ 點擊圖片放大 +2

美團今年預測核心市盈率29倍，估值相對較高，加上到店業務面臨抖音的競爭，故將科網股首選地位轉至阿里巴巴。



大摩稱，美團今年預測核心市盈率已達29倍，估值相對較高，加上到店業務面臨抖音的競爭，騰訊 （00700） 分派美團亦對短綫股價構成壓力，故將科網股首選地位轉至阿里巴巴。

▼ 點擊圖片放大 +2

安踏體育 （02020）

領展 （00823）

▼ 點擊圖片放大 +2

香港電訊 （06823）

贛鋒鋰業 （01772）

▼ 點擊圖片放大 +2

... ...

精彩內容，登入詳閱。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...