港股由10月低位累升7000點  三大理據撐港股仍可再升

港股由2022年10月起，現顯著反彈，近期為其他主要股市表現最佳。港股現邁向連升3個月，恒指逼近22000關口，市場關注港股升勢仍可維持多久。東吳證券為，仍有3大理由推能港股續升。

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回顧港股，於10月底觸底反彈，表現跑贏其他主要市場。由10月底位起計，恒生指數已反彈逾40%，國指已反彈50%，由於科技股為升市主要動力，恒生科技指數已反彈63%。

推動港股上揚的三大因素包括：

1.美元加息接近終點 全球流動性收緊接近尾聲

美元指數回落，新興市場股票資產表現通常比較好。隨着美元指數近期回落，MSCI新興市場及MSCI發達市場指數皆出現反彈趨勢此外，新興市場尚未體現出美聯儲結束加息後的資金流上升。所以一旦美國聯儲局結束加息預期確定，相信新興市場的表現還有更大空間。

2. 港股估值見歷史低位

恒指及國指市盈率、市淨率都低殘，以國指數為例，市盈率10年歷史均值為 8.7倍，目前為9.3倍，處在75%分位；市淨率目前為0.95倍，處在31%分位，距離10年歷史均值1.06 倍還有 12%的空間。

3. 內地放寬防疫措施

內地疫情防控政策優化，出入境政策調整，提升了全球對中國經濟發展的信心，推動香港市場回暖。也是現階段港股市場反彈的直接因素。

盡管港股已由10低位抽升了7,000點，東吳證券仍看好港股可續升，主要有三大概念。

1. 中國經濟展望正面

預期2023年中國GDP增速可明顯超過2022年，2023年企業盈利預測逐漸上調。彭博資料顯示，市場已直綫上調恒生中國企業2023年盈利一致預期。

2. 市場情緒仍然比較冷淡

現時港股交易整體活躍度較低，2023年1月，恒生指數月平均換手率在0.26%，與歷史均值0.23%相近。目前，港股月成交量前100佔總成交量高達72%，說明市場交易集中在少數頭部港股，沒有形成全盤活躍的交易態勢，市場情緒目前相對冷淡。

3. 全球資本配置中國資產比例仍低

觀察香港市場資金流量數據，一般情況下資金流出到階段性回流頂點確認，至少要經歷12個月左右。我們預計此次自2022年3月的資金流出，至少要等到2023年一二季才能出現大規模回流。

報告來源：東吳證券

編輯：錢家鋒

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