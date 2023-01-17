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連平論人民幣可能的波幅 一定的升值

財金猛人追蹤 17:51 2023/01/17

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植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，2022年人民幣滙率出現兩輪貶值，滙率中間價全年共貶值約9%，是年度最大的貶值幅度。2023年人民幣滙率中間價可能在6.3至7.0的區間內雙向波動，整體呈現升值態勢。綜合觀點如下：

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

談升值

連平說：「2023年，人民幣滙率可能在雙向波動中有一定幅度的升值。美元走弱、經濟向好、政策支持、資本流入、人民幣國際化等內部外部因素將支撑人民幣滙率。」

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總體上，他預料2023年人民幣滙率中間價可能在6.3至7.0的區間內雙向波動，整體呈現升值的態勢。

談國內利好因素

連平表示，國內經濟基本面預期好轉將支撑人民幣滙率。2023年中國經濟恢復步伐加快，經濟基本面不斷好轉。投資將會在擴大內需中繼續發揮重要作用，基建投資和制造業投資仍是兩大抓手。

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 ；

談美元影響

連平表示，高通脹造成的美元對人民幣購買力削弱，將在緊縮結束後凸顯。按照相對購買力平價理論，2021至2022年美國通脹高企削弱了美元的購買力和內在價值，而中國通脹水平相對温和，人民幣應該對美元有相應幅度的升值。

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追縱

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