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春節消費興旺樂觀       識食必選兩大龍頭

研究報告 07:00 2023/01/17

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2023年，消費修復的投資邏輯日漸清晰，目前資金關注度也大幅提升。根據實地訪問調查，消費企業普遍對2023年的消費樂觀，而且員工激勵陸續落地中，消費板塊今年成長的邏輯確定性高，有望獲得超額收益。從全年角度來看，自上而下政策加碼鼓勵消費產業層面經歷了2至3年的調整，問題出清；隨着人流的起來，消費場景以及消費信心有望持續修復，投資機會可觀。

根據交通運輸部初步分析研判，預計春運期間客流總量約為21億人次，較上年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%，預計春節期間人員流動和消費意願將逐步恢復。本周將迎來春節返鄉高峰期，預計將繼續拉動餐飲和白酒消費。餐飲龍頭推薦海底撈 （06862） ；白酒龍頭推薦貴州茅台（滬：600519）。

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餐飲復甦    海底撈量價齊升
        
根據調研觀察，餐飲業態如期復甦，火鍋行業出現「量價齊升」的情況。從收入來看，（1）價的方面，受益於家庭聚餐、同事聚餐、商務聚餐明顯增加，火鍋單桌消費雙位數增長，南方地區增長更快。（2）量的方面，受益於疫情期間閉店與防疫政策趨於靈活以及感染人數達峰迴落，火鍋平均翻台率較疫情剛恢復階段顯著增長。

行業增長有望重回快車道，看好海底撈核心競爭力。火鍋行業發展有望重回快車道，主要有兩大原因：

（1）政策放開後，老火鍋品牌預計紛紛調整23年及之後開店規劃，新品牌預計也將陸續進入火鍋賽道，推動火鍋業態門店數量增長；
        
海底撈核心競爭力：標準化
   
（2）新興火鍋品牌進入後將提出新的品牌理念，將整個火鍋行業的賽道劃分的更加細緻，進而推動行業加速發展。海底撈目前核心競爭力主要在於標準化，未來預計在產品力方面也會形成競爭優勢。海底撈核心競爭力首先在於標準化，即供應鏈的標準化、服務標準化、產品標準化以及門店拓展標準化，背後是強大的供應鏈體系和優秀的產品基礎，而這些都對應着重資產投入，也是其他火鍋店短時間內難以復制的。

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欄名 : 大行有路捉

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