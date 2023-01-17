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提振消費關鍵  如何釋放「超額儲蓄」  

中國 08:00 2023/01/17

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疫情結束經濟重啟，今年經濟復甦的成色很大程度取決於消費的恢復程度，而能夠多大程度的提振消費，又在於能多大程度釋放去年的「超額儲蓄」。

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