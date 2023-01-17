提振消費關鍵 如何釋放「超額儲蓄」 中國 08:00 2023/01/17 分享： 分享： 疫情結束經濟重啟，今年經濟復甦的成色很大程度取決於消費的恢復程度，而能夠多大程度的提振消費，又在於能多大程度釋放去年的「超額儲蓄」。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄 2022/12/28 人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄 內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？ 2023/01/13 內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？ 你可能感興趣 人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄 11:52 2022/12/28 人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄 內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？ 16:29 2023/01/13 內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？ 財政政策 中國市場 貨幣政策 疫情 經濟 儲蓄 人民幣 中國