拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 國際 21:55 2023/01/16 分享： 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）卸任副總統後私藏機密文件，自然被人拿來與特朗普（Donald Trump）卸任總統後的類似案件相提並論，尤其是拜登曾指特朗普有關行徑不負責任。說實在，拜登任內面對檢控的機會微乎其微，遑論司法部多年來都堅定執行避免起訴現任總統的政策。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 2023/01/05 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 美國會甫開局即癱瘓 共和黨內鬥方酣 2023/01/04 美國會甫開局即癱瘓 共和黨內鬥方酣 你可能感興趣 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 21:02 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 22:03 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 21:37 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 最新專欄文章 國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 今日 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 2023/01/15 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/12 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 政治 選舉 醜聞 拜登 總統大選 特朗普 白宮 美國