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拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？

國際 21:55 2023/01/16

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美國總統拜登（Joe Biden）卸任副總統後私藏機密文件，自然被人拿來與特朗普（Donald Trump）卸任總統後的類似案件相提並論，尤其是拜登曾指特朗普有關行徑不負責任。說實在，拜登任內面對檢控的機會微乎其微，遑論司法部多年來都堅定執行避免起訴現任總統的政策。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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