陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 財金專欄 2023/01/17 分享： 分享： 2023年剛剛開始，兩個市場趨勢已經浮現：第一個趨勢是市場認定通脹大幅回落大局已定，第二個是市場對歐洲的感覺好過美國。 美國的通脹數據主導了全球風險資產的交易步伐。CPI繼續回落更堅定了市場關於加息幅度 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 保德信：加息尾聲 債券吸引 2023/01/13 保德信：加息尾聲 債券吸引 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 2023/01/13 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 安本：環球衰退 回報轉差 2023/01/12 安本：環球衰退 回報轉差 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 2023/01/11 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 2023/01/10 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 中國 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 貨幣政策 就業 GDP 減息