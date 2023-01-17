陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖

2023年剛剛開始，兩個市場趨勢已經浮現：第一個趨勢是市場認定通脹大幅回落大局已定，第二個是市場對歐洲的感覺好過美國。

美國的通脹數據主導了全球風險資產的交易步伐。CPI繼續回落更堅定了市場關於加息幅度

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