  • 12°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖

財金專欄 2023/01/17

分享：

分享：

2023年剛剛開始，兩個市場趨勢已經浮現：第一個趨勢是市場認定通脹大幅回落大局已定，第二個是市場對歐洲的感覺好過美國。

美國的通脹數據主導了全球風險資產的交易步伐。CPI繼續回落更堅定了市場關於加息幅度

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

保德信：加息尾聲 債券吸引
2023/01/13
保德信：加息尾聲 債券吸引
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
安本：環球衰退 回報轉差
2023/01/12
安本：環球衰退 回報轉差
信銀國際：衰退升温 債市樂觀
2023/01/11
信銀國際：衰退升温 債市樂觀
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
2023/01/10
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
中國 經濟 美國 美元 通脹 人民幣 貨幣政策 就業 GDP 減息

上一篇文章

中國電力目標先試4.2元

下一篇文章

鑑「往」知今：「政識」投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資廣角鏡 - 疫情管控放寬 藥品股可吸納
疫情管控放寬 藥品股可吸納
孳息曲綫愈倒掛 衰退愈長未必差
孳息曲綫愈倒掛 衰退愈長未必差
大市利好會續升 慎防過早套利
大市利好會續升 慎防過早套利
有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
宏觀眼界 - 美債違約？
美債違約？
國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少
力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少