中國電力目標先試4.2元 財金專欄 2023/01/17 分享： 分享： 中國電力（02380）2022年底突破周綫保歷加通道中軸以來，穩守中軸，後市反覆趨探通道頂至少4.2元，中期上望4.8至5元，3.2元止蝕。 技術分析：穩守3.2元支持 該股昨收3.65元，升3.6%。配 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 京東物流收集 中期趨勢改善 2023/01/14 京東物流收集 中期趨勢改善 京東方精電 確認頭肩底 2023/01/13 京東方精電 確認頭肩底 一浪高於一浪 華虹趁低吸納 2023/01/12 一浪高於一浪 華虹趁低吸納 鐵建已見底 收集等回升 2023/01/11 鐵建已見底 收集等回升 中信建投長方形目標8元 2023/01/10 中信建投長方形目標8元 收購 電力 每股盈利 基建股 中手遊（00302） 中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800） 中國電力（02380） 中信建投証券（06066） 新能源