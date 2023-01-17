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中國電力目標先試4.2元

財金專欄 2023/01/17

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中國電力（02380）2022年底突破周綫保歷加通道中軸以來，穩守中軸，後市反覆趨探通道頂至少4.2元，中期上望4.8至5元，3.2元止蝕。

技術分析：穩守3.2元支持

該股昨收3.65元，升3.6%。配

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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