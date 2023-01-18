2023年車股贏家預告

兔年將至，新的一年有甚麼股份如兔仔蹦蹦跳，充滿生氣呢？興業證券對汽車與零部件作出十大展望，當中看好比亞迪 （01211） 的銷量有望突破300萬輛，成為國內銷量第一品牌。

展望一：比亞迪銷量有望突破300萬，成為國內銷量第一品牌。

比亞迪在技術迭代，產能擴張和出海加速支援下2023年有望實現300萬輛以上銷量。

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展望二：理想汽車 （02015） 有望實現穩定季度盈利，成為國內首個盈利造車新勢力。

理想汽車2023至2024年新車周期強勁，將在30萬元人民幣以上價格帶持續提升市佔率。

2023年公司有望實現30萬輛以上銷量從而收入放量，並驅動研發費用率降低，實現穩定單季度盈利，成為國內首個盈利造車新勢力。



展望三：新能源整車格局新變遷，有望形成「一超多強」新格局。

傳統主機廠新能源子品牌獨立進入新階段，埃安有望科創板上市交表，極氪赴美IPO。

而蔚小理等造車新勢力開啟第二波新車周期。

2023年眾多電動智慧品牌開始向30萬輛以上推進，電動智慧車競爭格局逐步向「一超多強」轉變。



展望四：自主混動繼續放量，國內插混2023年有望實現353萬輛，按年增130%。

自主PHEV相比合資同級燃油競品具備價格和性能雙重優勢，替代合資趨勢確定。

興業證券預計2023年PEHV乘用車銷量有望達353萬輛，按年增130%，比亞迪、長城 （02333） 、理想、吉利 （00175） 等貢獻主要增量。

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