董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 財金專欄 2023/01/17 分享： 分享： 全國政協副主席屬於國家領導人級，地位祟高；做了近18年的前特首董建華，近年因身體欠佳將退下來，但剛卸任的前特首林鄭月娥無緣接棒上位；另一副主席梁振英則確定留任。 人大政協兩會3月將在北京舉行，全國政協常 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 2023/01/16 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？ 2023/01/13 為搶旅客 大派10億元消費券？ 有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 2023/01/12 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 有政戲 - 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 2023/01/11 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 有政戲 - 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 2023/01/10 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 香港 林鄭月娥 梁振英 人大政協兩會 董建華 團結香港基金 黃元山 許家印 林建岳 胡定旭