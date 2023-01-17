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董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒

財金專欄 2023/01/17

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全國政協副主席屬於國家領導人級，地位祟高；做了近18年的前特首董建華，近年因身體欠佳將退下來，但剛卸任的前特首林鄭月娥無緣接棒上位；另一副主席梁振英則確定留任。

人大政協兩會3月將在北京舉行，全國政協常

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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