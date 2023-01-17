拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 財金專欄 2023/01/17 分享： 分享： 美國總統拜登私藏機密文件，自然被人拿來與前總統特朗普的類似案件相提並論。說實在，拜登任內面對檢控的機會微乎其微。 拜登政府對今次政治危機不敢怠慢，司法部上周四（12日）已任命前聯邦檢察官羅伯特．許為特別 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 2023/01/16 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 2023/01/15 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 美國 政治 特朗普 拜登 白宮