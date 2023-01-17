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拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？

財金專欄 2023/01/17

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美國總統拜登私藏機密文件，自然被人拿來與前總統特朗普的類似案件相提並論。說實在，拜登任內面對檢控的機會微乎其微。

拜登政府對今次政治危機不敢怠慢，司法部上周四（12日）已任命前聯邦檢察官羅伯特．許為特別

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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