拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？

美國總統拜登私藏機密文件，自然被人拿來與前總統特朗普的類似案件相提並論。說實在，拜登任內面對檢控的機會微乎其微。

拜登政府對今次政治危機不敢怠慢，司法部上周四（12日）已任命前聯邦檢察官羅伯特．許為特別

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