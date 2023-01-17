監察施政揭弊端 跨局應對建機制

申訴專員昨到立法會交代去年調查工作，反被質疑僅是「紙老虎」。無論申訴專員公署，抑或權責更大的審計署，以提高政府效率為念、挑出新舊弊端後，委實未必有力確保改進。現屆政府針對市容清潔的長期弊病，透過副司長

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