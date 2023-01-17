  • 12°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

監察施政揭弊端 跨局應對建機制

財金專欄 2023/01/17

分享：

分享：

申訴專員昨到立法會交代去年調查工作，反被質疑僅是「紙老虎」。無論申訴專員公署，抑或權責更大的審計署，以提高政府效率為念、挑出新舊弊端後，委實未必有力確保改進。現屆政府針對市容清潔的長期弊病，透過副司長

...

欄名 : 社評

最新專欄文章

高鐵增班更便民 審視疫情再寬限
2023/01/16
高鐵增班更便民 審視疫情再寬限
日本甘為馬前卒 內外盤算求遏華
2023/01/14
日本甘為馬前卒 內外盤算求遏華
高鐵復運利互通 灣區融合更便捷
2023/01/13
高鐵復運利互通 灣區融合更便捷
論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越
2023/01/12
論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越
最低工資遜市價 勞力緊絀更堪憂
2023/01/11
最低工資遜市價 勞力緊絀更堪憂
香港申訴專員公署 審計署 卓永興 香港政府及法定機構 警務處 食物環境衞生署 新加坡 運輸署 地政總署 新能源

下一篇文章

拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資廣角鏡 - 疫情管控放寬 藥品股可吸納
疫情管控放寬 藥品股可吸納
孳息曲綫愈倒掛 衰退愈長未必差
孳息曲綫愈倒掛 衰退愈長未必差
大市利好會續升 慎防過早套利
大市利好會續升 慎防過早套利
有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
宏觀眼界 - 美債違約？
美債違約？
國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少
力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少