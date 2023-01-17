監察施政揭弊端 跨局應對建機制 財金專欄 2023/01/17 分享： 分享： 申訴專員昨到立法會交代去年調查工作，反被質疑僅是「紙老虎」。無論申訴專員公署，抑或權責更大的審計署，以提高政府效率為念、挑出新舊弊端後，委實未必有力確保改進。現屆政府針對市容清潔的長期弊病，透過副司長 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 社評 最新專欄文章 高鐵增班更便民 審視疫情再寬限 2023/01/16 高鐵增班更便民 審視疫情再寬限 日本甘為馬前卒 內外盤算求遏華 2023/01/14 日本甘為馬前卒 內外盤算求遏華 高鐵復運利互通 灣區融合更便捷 2023/01/13 高鐵復運利互通 灣區融合更便捷 論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越 2023/01/12 論壇回歸勝疫前 快綫重啟爭超越 最低工資遜市價 勞力緊絀更堪憂 2023/01/11 最低工資遜市價 勞力緊絀更堪憂 香港申訴專員公署 審計署 卓永興 香港政府及法定機構 警務處 食物環境衞生署 新加坡 運輸署 地政總署 新能源