跟隨RSI變動操盤有術！ 財金專欄 02:30 2023/01/17 分享： 分享： 環球股市本周初續步步為營地算是繼續偏好，上星期美股高收，但周一是馬可路德金紀念日假期美股休市，各地股市只是小覆上落，主線還是向好，港股高開後有回吐，恒指一度想衝上二萬二千點，但收市僅勉強微升八點，仍在 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 股市為何變得步步為營？ 2023/01/13 股市為何變得步步為營？ 投資坐標 - 大股東增持小股東放心! 2023/01/11 大股東增持小股東放心! 投資坐標 - 港股進入怎樣的牛市？ 2023/01/10 港股進入怎樣的牛市？ 投資坐標 - 中港澳通關珠江船務直接受惠! 2023/01/06 中港澳通關珠江船務直接受惠! 投資坐標 - 醫美股高估值有理嗎？ 2023/01/04 醫美股高估值有理嗎？ 人民幣 股票 日圓 美元 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 雅各臣科研製藥（02633）