跟隨RSI變動操盤有術！

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財金專欄 02:30 2023/01/17

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環球股市本周初續步步為營地算是繼續偏好，上星期美股高收，但周一是馬可路德金紀念日假期美股休市，各地股市只是小覆上落，主線還是向好，港股高開後有回吐，恒指一度想衝上二萬二千點，但收市僅勉強微升八點，仍在

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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人民幣 股票 日圓 美元 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 雅各臣科研製藥（02633）

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