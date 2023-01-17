跟隨RSI變動操盤有術！

環球股市本周初續步步為營地算是繼續偏好，上星期美股高收，但周一是馬可路德金紀念日假期美股休市，各地股市只是小覆上落，主線還是向好，港股高開後有回吐，恒指一度想衝上二萬二千點，但收市僅勉強微升八點，仍在

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