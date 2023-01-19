專訪 瑞信邵志銘：龍頭科技股Beta值高 外資入場首選

瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘在接受《MoneyTimes》專訪時表示，港股的基本面正逐步改善。

「影響中國市場的負面消息早前已反映在估值當中，加上機構對中資股配置偏低，在內地政府調整防疫方向後，市場對中國股市展望沒之前那麼悲觀。」

他續指，防疫政策改變後，有助減低中國經濟下行壓力，亦有助減低股市下行風險。

邵志銘指，該行將對中國市場未來3至6個月評級由「中性」上調至「增持」，並指企業盈利前景亦有望進一步上調，在板塊當中，看好旅遊、互聯網、消費及醫療四大板塊。

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在四大範疇當中，邵志銘最看好旅遊板塊的前景，並指從內地當局取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離、取消國際客運航班數量管控措施，以及恢復辦理多項出入境簽證等措施可見，中國重新對外開放的方向明確，相信不論是內地，還是香港本地的旅遊相關板塊都會受惠。

互聯網板塊方面，邵志銘指出，由於內地宏觀經濟在去年下半年受疫情影響而受壓，市場對科技股業績表現不理想已有所預期。

隨着整體大環境有所改善，加上近來內地監管當局陸續釋出放寬監管的訊號，料來自監管方面的壓力有望消除，而且中資科技股的估值相對便宜，所以科技股近期反彈的趨勢較明顯。

「另外，龍頭科技股的Beta值較高，若要投資中國市場，無論如何也會增持大型科技股，只要投資中國的樂觀情緒持續，對科技股構成支持，但要留意的是，科技股的基本因素並未因為內地重啟經濟而大幅改善，近期反彈強勁原因之一是之前的負面消息已反映，而且受惠市場重新增持，不過要留意升幅未必可以持續。」

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