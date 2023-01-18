瑞信邵志銘評中國市場「錢」景

瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘在接受本報專訪時表示，港股的基本面正逐步改善。「影響中國市場的負面消息早前已反映在估值當中，加上機構對中資股配置偏低，在內地政府調整防疫方向後，市場對中國股市展望沒之前那麼悲觀。」

他續指，防疫政策改變後，有助減低中國經濟下行壓力，亦有助減低股市下行風險。

邵志銘指，該行將對中國市場未來3至6個月評級由「中性」上調至「增持」，並指企業盈利前景亦有望進一步上調，在板塊當中，看好旅遊、互聯網、消費及醫療四大板塊。

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在四大範疇當中，邵志銘最看好旅遊板塊的前景，並指從內地當局取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離、取消國際客運航班數量管控措施，以及恢復辦理多項出入境簽證等措施可見，中國重新對外開放的方向明確，相信不論是內地，還是香港本地的旅遊相關板塊都會受惠。

互聯網板塊方面，邵志銘指出，由於內地宏觀經濟在去年下半年受疫情影響而受壓，市場對科技股業績表現不理想已有所預期。

隨着整體大環境有所改善，加上近來內地監管當局陸續釋出放寬監管的訊號，料來自監管方面的壓力有望消除，而且中資科技股的估值相對便宜，所以科技股近期反彈的趨勢較明顯。

「另外，龍頭科技股的Beta值較高，市場若要投資中國市場，無論如何也會增持大型科技股，只要投資中國的樂觀情緒持續，對科技股構成支持，但要留意的是，科技股的基本因素並未因為內地重啟經濟而大幅改善，近期反彈強勁原因之一是之前的負面消息已反映，而且受惠市場重新增持，不過要留意升幅未必可以持續。」

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