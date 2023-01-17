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內地旅遊收益差距大 中金評結構性機遇（第二版）

研究報告 16:31 2023/01/17

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內地春運於1月7日展開以來，春運第十日（即本月17日），據國務院聯防聯控機制春運工作專班數據指，春運旅客按年大幅增加，明確反映疫情後的服務消費特點。就疫情前後旅遊收入差距，中金表示旅遊收入的按年高增，可能一部分會轉化為通脹的壓力。

根據國務院聯防聯控機制春運工作專班最新數據顯示，1月16日（春運第10天）全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客4248萬人次，按月增長3.3%，較去年同期增48.6%。

內地主題樂園及旅遊相關股份，包括海昌海洋公園 （02255） 、復星旅遊文化 （01992） ；而訂票相關的股份有攜程集團 （09961） 、同程旅行 （00780） 和中國民航信息網絡 （00696）

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

撇除內地春運，只看國內旅遊收入，中金指出疫情前後旅遊收入的差距已達到3.4萬億元（人民幣‧下同），預計相當於2022年國內生產總值（GDP）的2.8%

    點擊圖片放大

該行引用一列數據......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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